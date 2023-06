Suwałki z dziurą budżetową. Miasto bierze 48 milionów kredytu na spłatę długów i wydatki bieżące

Dziura w budżecie miejskim Suwałk (województwo podlaskie). Jest tak źle, że miasto musi zaciągnąć kredyt w wysokości niemal 48 milionów złotych, aby spłacić zobowiązania. Ale nie tylko na to. Pieniędzy brakuje nawet na bieżącą działalność samorządu.

- Tak źle nigdy nie było, to pierwsza tak dramatyczna sytuacja w historii miasta - powiedział Adrianowi Zaborowskiemu, reporterowi TVN24, Kamil Sznel z urzędu miejskiego w Suwałkach. - Musimy wziąć ogromny kredyt, żeby pokryć bieżące wydatki miasta, żeby mogły funkcjonować szkoły, aquapark, żeby świeciły latarnie miejskie - wyliczał.

Brakuje funduszy na bieżącą działalność

Jak przekazał naczelnik Wydziału Obsługi Prezydenta, Komunikacji Społecznej i Promocji, obecne zadłużenie Suwałk przekroczyło 200 milionów złotych. Aby pokryć część zobowiązań, miasto weźmie kredyt w wysokości niemal 48 milionów złotych. Będzie go spłacać niemal przez dwie dekady, do końca 2041 roku. To pierwszy kredyt w historii miasta, jaki władze zmuszone są zaciągnąć na bieżącą działalność.