Białystok Miał na posesji chronione gatunki ptaków. Twierdził, że myszołowa ktoś mu podrzucił Oprac. Tomasz Mikulicz |

Suwałki. Policja znalazła na posesji chronione gatunki ptaków. To myszołów oraz dwa olśniaki himalajskie Źródło wideo: KMP Suwałki Źródło zdj. gł.: KMP Suwałki

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Na trop wpadli suwalscy policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej.

Z ustaleń wynikało, że na jednej z posesji już od dłuższego czasu przetrzymywany był myszołów. Gdy pojawili się tam policjanci, zauważyli, że ptak przebywał w klatce. Mężczyzna, z którym rozmawiali, powiedział, że ktoś mu tego myszołowa podrzucił.

Powiedział, że ktoś mu podrzucił myszołowa Źródło zdjęcia: KMP Suwałki

Nie miał żadnych wymaganych dokumentów

W kolejnej klatce policjanci znaleźli dwa olśniaki himalajskie, które - tak jak myszołów - podlegają ścisłej ochronie.

"Na przetrzymywane ptaki suwalczanin nie posiadał żadnych dokumentów. Z uwagi na charakter czynu, o zdarzeniu powiadomiono również inne służby" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Przetrzymywał też olśniaki himalajskie Źródło zdjęcia: KMP Suwałki

Teraz mundurowi ustalają zakres odpowiedzialności mężczyzny. Chodzi o naruszenie przepisów dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt.