List gończy za wójtem. "Nie mam sobie nic do zarzucenia"

czytaj dalej

Przekroczył zmilitaryzowaną granicę we wschodniej części Półwyspu Koreańskiego i uciekł do Korei Południowej - podała agencja prasowa Yonhap, pisząc o ucieczce żołnierza z Korei Północnej. Przypomniała, że do ucieczki wojskowego doszło na tle "kampanii propagandowej Seulu prowadzonej w odpowiedzi na wielokrotne wystrzeliwanie przez Pjongjang balonów ze śmieciami".