Ukradła wózek z przedszkola

Do kradzieży doszło na terenie jednego z przedszkoli w Suwałkach. Ktoś ukradł stamtąd duży sześcioosobowy wózek dziecięcy - jego wartość to sześć tysięcy złotych.
Policjanci przejrzeli monitoring. Okazało się, że wózek zabrała kobieta, która wykorzystał fakt, że stał on pod otwartą wiatą.
Odzyskali złodziejski łup, zatrzymali podejrzaną
Funkcjonariusze odzyskali skradziony wózek oraz zatrzymali podejrzaną.
"Okazała się nią 39-letnia obywatelka Francji, która od około tygodnia przebywała na terenie Suwałk. Kobieta usłyszała już zarzut kradzieży” - poinformowano w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Kobiecie grozi do pięciu lat więzienia.
