Wulkanizator miał zapłacić około 2 mln zł kary. Sprawę rozstrzygnął Naczelny Sąd Administracyjny (16.01.2026)

- Chociaż wygraliśmy w sądzie, nie było na sto procent pewne, co zrobi urząd marszałkowski. Kiedy więc dostaliśmy korespondencję po plecach przebiegł mi dreszcz. Jak wtedy w sądzie, gdy ogłaszany był wyrok. Na szczęście urząd umorzył sprawę - mówi Sławomir Jakubowski, który od prawie 40 lat prowadzi w Suwałkach zakład wulkanizacyjny.

Zrobiło się o nim głośno w związku z batalią sądową, którą przeszedł. A zaczęło się bardzo niewinnie.

Opony miały posłużyć do budowy proekologicznego ogrodu

Był styczeń 2018 roku, kiedy zgłosił się do niego prezes Fundacji Dziedzictwo Suwalszczyzny ze Starego Folwarku koło Wigier, który poprosił o przekazanie niepotrzebnych opon. Miały posłużyć do budowy w otulinie Wigierskiego Parku Narodowego proekologicznego, permakulturowego ogrodu (takiego, w którym ingerencja człowieka ograniczona jest do minimum). A konkretnie do wzmocnienia zniszczonych przez bobry nabrzeży stawu.

Sławomir Jakubowski zgodził się i po podpisaniu umowy darowizny przekazał za darmo 82 opony. Fundacja nie miała jednak pozwolenia na posiadanie i odzysk odpadów. Miesiąc później na teren ten weszli kontrolerzy z suwalskiej delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy uznali, że leżące na działce opony (nie były jeszcze wtedy wkopane w ziemię) to odpady.

Zapłacił 300 złotych mandatu, sądził że na tym się skończy

Sławomir Jakubowski dostał 300 złotych mandatu za przekazanie opon firmie, która nie posiada zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Fundacja dostała natomiast tysiąc złotych kary administracyjnej. Za brak wspomnianego zezwolenia.

Opony natomiast nadal leżały na działce, bo fundacja chciała mimo wszystko stworzyć ogród. Uzyskała nawet decyzję wójta gminy Suwałk, w której ten stwierdził, że nie są odpadami. Po odwołaniach, które składała delegatura WIOŚ wójt musiał w październiku 2020 roku cofnąć własną decyzję i nakazać fundacji usunięcie opon, które do tego czasu zostały wkopane w nabrzeże stawu. Opony zostały zabrane. Pan Sławomir sądził, że na tym sprawa się skończyła.

Za korzystanie ze środowiska w otulinie parku

Jednak w sierpniu 2021 roku dostał zawiadomienie z urzędu marszałkowskiego o tym, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie magazynowania odpadów na działce leżącej na obszarze chronionym Wigierskiego Parku Narodowego. W grudniu listonosz przyniósł wulkanizatorowi pismo, z którego wynikało, że urzędnicy naliczyli mu ponad 1,1 mln zł opłat podwyższonych (kar) za korzystanie ze środowiska i składowanie odpadów w latach 2018, 2019 i 2020 na prywatnej działce zlokalizowanej na obszarze chronionym. Czyli we wspomnianej otulinie Wigierskiego Parku Narodowego.

- Wymieniona suma tej opłaty była dla mnie niewyobrażalna. Liczyłem zera po przecinku - mówił nam wulkanizator.

Po naliczeniu odsetek, kwota zwiększyła się do około dwóch milionów złotych.

Urząd marszałkowski był zobligowany do wszczęcia postępowania

Małgorzata Półtorak z Departamentu Polityki Informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, tłumaczyła nam wtedy, że urząd marszałkowski był zobligowany do wszczęcia postępowania w tej sprawie, z uwagi na wniosek delegatury WIOŚ w Suwałkach o wymierzenie opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska.

- Właścicielowi zakładu wulkanizacyjnego została wymierzona opłata za korzystanie ze środowiska, a nie kara. Podkreślenia wymaga, iż o tym, że opony przekazane przez wulkanizatora stanowiły odpad przesądziła decyzja wydana przez wójta gminy Suwałki, w której nakazano usunięcie odpadów z miejsca na ten cel nieprzeznaczony oraz poprzedzająca ją decyzja SKO w Suwałkach stwierdzająca nieważność pierwotnie wydanej w tej sprawie decyzji wójta Suwałk. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska urząd marszałkowski w takiej sytuacji był zobligowany do wymierzenia opłaty - informowała.

Natomiast opłata była aż tak duża, bo jej wysokość została określona w sposób sztywny przez ustawodawcę i stanowi iloczyn ilości składowanych odpadów, dób składowania i wysokości obowiązującej stawki za 1 tonę składowania odpadów.

Emocje były bardzo duże

Sprawa trafiła do sądu. Włączył się z nią, po stronie pana Sławomira, Adam Abramowicz - ówczesny Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Szkoda wyrządzona środowisku poprzez przekazanie opon fundacji była znikoma lub żadna. Przedsiębiorca działał w dobrej wierze i nie zdawał sobie sprawy, że może to budzić wątpliwości prawne. Zapłacił mandat i zabrał opony - podkreślał Abramowicz.

W grudniu 2022 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku uchylił decyzję o nałożeniu kary.

Ucierpiało zdrowie żony i córki

Pan Sławomir cieszył się z tego rozstrzygnięcia, jednak przyszłość była niepewna, bo Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku złożyło do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargę kasacyjną. Ostatecznie, w styczniu 2026 roku NSA skargę tę oddalił. Decyzja stała się więc ostateczna.

- Mimo że wygraliśmy, zdrowia nam to na pewno nie zwróci. Ja jeszcze jak ja, ale żona czy córka najbardziej ucierpiały - mówił pan Sławomir po ogłoszeniu wyroku.

Słowa otuchy również od nieznajomych

Teraz, gdy dostał z urzędu marszałkowskiego pismo, z którego wynikało, że (w związku z wyrokiem NSA) sprawa w urzędzie została umorzona, cała rodzina może odetchnąć z ulgą.

- Skończył się koszmar, który trwał tyle lat. Dziękujemy za wsparcie i słowa otuchy, które płynęły do nas nawet od nieznajomych. Dzwonili do nas, pisali w mediach społecznościowych. To pomogło nam przetrwać najtrudniejsze chwile - mówi nam Jakubowski.

Myśli nad rozbudową zakładu

Jeśli musiałby zapłacić horrendalną karę, równałoby się to z zamknięciem nie tylko przedsiębiorstwa, ale też sprzedażą, połączonego z nim, domu. Teraz pan Sławomir myśli nad rozbudową zakładu.

- Działał przez cały ten czas, ale tak na pół gwizdka, bo zawsze mieliśmy z tyłu głowy całą tę sprawę. Teraz możemy się rozwijać - cieszy się nasz rozmówca.

Gdy pytamy, czy będzie występował do kogoś o jakieś zadośćuczynienie za lata batalii sądowej, mówi że sądów ma już dość i nie będzie o nic występował.

