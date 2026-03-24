Suwałki

W niedzielę w godzinach popołudniowych na policję w Suwałkach zadzwonił mężczyzna, który powiedział, że przed jednym ze sklepów w mieście stoi agresor z nożem w ręku. Kazał mu wezwać policję, a jeśli ten by odmówił, zagroził że zacznie atakować przechodniów.

Gdy na miejsce przyjechali policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego, kazali mężczyźnie rzucić nóż. Ten jednak zaatakował jednego z nich. Trzymał w dłoni nóż i wykrzykiwał, że go zabije. Mundurowi po chwili go obezwładnili.

Przewieziono go do szpitala

"Mężczyzna został zatrzymany i trafił do szpitala, gdzie przebywa pod nadzorem suwalskich mundurowych. Policjanci wyjaśniają szczegółowe okoliczności zdarzenia" – czytamy na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Za czynną napaść na funkcjonariusza publicznego grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Opracował Tomasz Mikulicz