Przypadkowy świadek natknął się na ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy w miejscowości Dąbrowa Zielona (Śląskie). Miejsce znalezienia ciała znajduje się kilka kilometrów od domu, w którym trzy lata temu doszło do potrójnego zabójstwa. O tę zbrodnię podejrzany jest poszukiwany do dzisiaj Jacek Jaworek. - Nie możemy potwierdzić ani zaprzeczyć, że to zwłoki poszukiwanego Jacka Jaworka. Zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie badania identyfikacyjne DNA, które to wyjaśnią - poinformował rzecznik częstochowskiej prokuratury. Jak ustalił nieoficjalnie reporter TVN24 Jerzy Korczyński, w miejscu, gdzie znaleziono zwłoki mężczyzny, miała się pojawić się siostra poszukiwanego Jacka Jaworka. Kobieta nie była jednak w stanie określić w 100 procentach, czy to jest jej brat.