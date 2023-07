Czteroletni chłopiec wypadł z okna z trzeciego piętra. Miał ogromne szczęście

Policja: dziecko doznało obrażeń, ale nie zagrażają one życiu

- Chłopiec został przetransportowany do szpitala. Choć wyglądało to bardzo poważnie i dziecko doznało co prawda obrażeń, jednak na szczęście nie są to obrażenia zagrażające życiu – zaznacza policjantka.