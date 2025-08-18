Suwałki Źródło: Google Earth

W sobotę, 16 sierpnia po południu suwalska policja dostała zgłoszenie o obywatelskim zatrzymaniu pijanej kierującej oplem. Kobieta jest w ciąży. Wjechała przez pomyłkę na cudzą posesję, gdzie ugrzęzła w błocie.

Tłumaczyła policjantom, że piła piwo

"Całe zdarzenie widziały osoby, które od razu zareagowały. Od kierującej wyczuły alkohol. Odebrały jej kluczyki i powiadomiły policjantów" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.

Badanie alkomatem wykazało, że miała w organizmie ponad półtora promila alkoholu. Tłumaczyła policjantom, że wypiła półtorej piwa.

Kobieta straciła prawo jazdy. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi jej do trzech lata pozbawienia wolności.

Policja: spożywanie alkoholu w ciąży jest bardzo niebezpieczne dla dziecka

Policja przypomina też, niezależnie od odpowiedzialności karnej, że spożywanie alkoholu w ciąży jest bardzo niebezpieczne dla dziecka.

"Nawet niewielka dawka alkoholu spożyta w trakcie ciąży, może skutkować nieodwracalnym uszkodzeniem dziecka i stać się obciążeniem na całe jego życie" - podkreślają suwalscy policjanci.