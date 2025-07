Ciało kobiety w walizce. Prokuratura wszczęła śledztwo

Suwałki Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ciało kobiety znaleziono 30 czerwca tego roku w rejonie garaży przy ul. Reja w Suwałkach. Zwłoki nieznanej wówczas kobiety ułożone było w walizce. Prokuratura nie informowała wówczas o szczegółach sprawy.

Według prokuratury już na początku postępowania okoliczności wskazywały, że do śmierci kobiety doszło w innym miejscu, niż miejsce odnalezienia jej ciała.

- Ciało kobiety nosiło już ślady częściowego rozkładu z powodu upływu czasu i działania temperatury otoczenia, ale nie stwierdzono żadnych ran i innych śladów wskazujących na przyczynę zgonu – poinformował w piątek zastępca prokuratora okręgowego w Suwałkach Wojciech Piktel.

Syn kobiety tymczasowo aresztowany

Śledczy ustalili, że kobieta to 90-letnia mieszkanka Suwałk, która mieszkała przy ul. Pułaskiego. Zatrzymano w tej sprawie 50-letniego mężczyznę; to syn kobiety.

Prokuratura poinformowała, że po przeprowadzeniu sekcji zwłok w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku nie ustalono jednoznacznej przyczyny zgonu i konieczne są dodatkowe badania.

Prokuratura postawiła mężczyźnie zarzut znieważenia zwłok ludzkich. Podejrzany przyznał się do tego czynu i złożył wyjaśnienia. Sąd w piątek zastosował wobec niego tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące.

- W sprawie trwają intensywne czynności zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zgonu kobiety, co w perspektywie może doprowadzić do zaostrzenia zarzutów – poinformował Piktel.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo