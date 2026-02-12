Do wypadku doszło w centrum handlowym Suwałki Plaza w środę po godzinie 18.
- Z ustaleń wynika, że siedmiolatka chwyciła się od zewnątrz za poręcz schodów ruchomych. Czyli nie stała na schodach, ale była obok schodów. Jako że poręcz również jest ruchoma, dziewczynka została uniesiona w górę, a następnie spadła z wysokości kilku metrów - mówi podkomisarz Karol Górski z Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach.
Ustalają szczegóły
Dodaje, że dziecko było w chwili zdarzenia pod opieką ojca.
- Zostało przewiezione do szpitala. Ustalamy szczegóły zdarzenia - zaznacza policjant.
Erwin Sienkiewicz, dyrektor Suwałki Plaza, mówi, że przekazał służbom materiały potrzebne do wyjaśnienia sprawy.
Zastępca dyrektora szpitala: w stanie ogólnym dobrym
Jak natomiast mówi nam zastępca dyrektora szpitala wojewódzkiego w Suwałkach Włodzimierz Żaworonok, dziewczynka trafiła na SOR o 18.46.
- Została jej udzielona pomoc oraz zrobione zostały wszystkie niezbędne badania. Później pacjentka została, w stanie ogólnym dobrym, przekazana do kliniki ortopedii i traumatologii Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - informuje.
Ma złamaną nogę
Rzeczniczka UDSK Aneta Łukowska mówi nam, że dziecko ma złamaną kość udową nogi.
- Pozostaje w klinice - informuje.
Autorka/Autor: Tomasz Mikulicz /tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock