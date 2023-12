Najpierw będą wynajmować, a później mogą stać się właścicielami. Powstał blok w formule "od najemcy do właściciela"

Już w styczniu 53 rodziny dostaną klucze do mieszkań w bloku w Suwałkach (woj. podlaskie), który został zbudowany w formule "od najemcy do właściciela". Zainteresowani wpłacili 25 proc. wartości mieszkania, a po pięciu latach najmu będą mogli rozpocząć proces dochodzenia do własności. W Suwałkach realizowany jest też inny ciekawy program - "Mieszkanie za remont".