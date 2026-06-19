Białystok Bliźniacy przez lata byli przetrzymywani w domu. Areszt dla matki i siostry Oprac. Michał Malinowski |

Pani Mirella przez lata była zamknięta w mieszkaniu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel powiedział, że w związku z takim postanowieniem sądu śledczy spróbują jak najszybciej wykonać swoje czynności.

- Jeśli zdążymy, to skierujemy do sądu akt oskarżenia, ale jeżeli będziemy potrzebowali przedłużenia aresztu, to ponownie wystąpimy z takim wnioskiem - powiedział Piktel.

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Prokuratura Rejonowa w Suwałkach przedstawiła w czwartek kobietom zarzuty fizycznego i psychicznego znęcania się nad osobami nieporadnymi ze względu na ich stan psychiczny.

Suwałki. Bliźniacy byli przetrzymywani przez matkę i siostrę

Do dramatu obecnie 47-letnich bliźniaków, brata i siostry, doszło w jednej z wsi w powiecie suwalskim.

Ze wstępnych ustaleń prokuratury wynika, że 70-letnia matka i jej 50-letnia córka przez przynajmniej 16 lat nie sprawowały właściwej opieki nad bliźniętami. W śledztwie ustalono, że miały zaniedbywać potrzeby higieniczne, żywieniowe i zdrowotne pokrzywdzonych.

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Piktel mówił w czwartek, że doszło u nich do przewlekłego i wieloaspektowego zaniedbania organizmu, w szczególności do niedożywienia.

Dodał, że mogli być izolowani od świata nawet przez 30 lat. Podkreślił, że prokuratura będzie to ustalała.

Zdaniem śledczych takie działania mogły narazić pokrzywdzonych na utratę życia lub ciężki uszczerbek na zdrowiu. Pokrzywdzeni przebywają w szpitalu psychiatrycznym. Podejrzanym grozi do ośmiu lat więzienia.