Został przyłapany na kradzieży paliwa z ciężarówek. Uciekł, ale zostawił swoje auto z dokumentami

Agencja Reutera - powołując się na amerykańskiego urzędnika - przekazała, że specjalna linia między dowódcami Stanów Zjednoczonych i Rosji, stworzona podczas wojny w Ukrainie, by uniknąć bezpośredniego konfliktu między mocarstwami, została dotąd użyta tylko raz. USA miały jej użyć, by przekazać swoje obawy dotyczące rosyjskich operacji wokół infrastruktury krytycznej na Ukrainie. Połączenie jest testowane dwa razy dziennie, kiedy rosyjskojęzyczny żołnierz w amerykańskiej bazie w niemieckim Wiesbaden dzwoni do swojego odpowiednika w Rosji.