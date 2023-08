19-latek uciekał przed policją i dachował. 21-letni pasażer nie żyje

czytaj dalej

Kierowca Służby Ochrony Państwa, który, wioząc posła PiS Jarosława Zielińskiego, zamiast zatrzymać się do policyjnej kontroli włączył sygnały uprzywilejowania, nie popełnił przestępstwa - uznała prokuratura i odmówiła wszczęcia śledztwa. Sąd ukarał funkcjonariusza SOP grzywną za przekroczenie prędkości, jednak policjanci byli zdania, że mógł on także popełnić poważne przestępstwo niezatrzymania się do kontroli. Prokuratura nie podzieliła tej opinii. - To skandaliczna, demoralizująca decyzja pokazująca, że wobec prawa są równi i równiejsi - komentuje Marek Konkolewski, były policjant i ekspert ruchu drogowego.