Radny przypiął się kajdankami do kaloryfera. Domagał się remontu drogi

Niecodzienna sytuacja w Urzędzie Miejskim w Supraślu (woj. podlaskie). Radny Tadeusz Karpowicz przykuł się kajdankami do kaloryfera w gabinecie wiceburmistrza. W ten sposób - jak podkreślił - walczy o remont Szosy Supraskiej w Grabówce - największej wsi na Podlasiu. Chciał, aby burmistrz wpisał inwestycję we wniosku do Polskiego Ładu. Na miejscu interweniowała policja. Po kilku godzinach radny opuścił urząd.

Radny: chodzi o bezpieczeństwo

W środę, 16 sierpnia o godzinie 17, mijał kolejny nabór do Polskiego Ładu. To dlatego - jak relacjonował radny w rozmowie z tvn24.pl - zdecydował się na protest i przykuł się do kaloryfera w gabinecie wiceburmistrza w Urzędzie Miejskim w Supraślu. - Zrobiłem to, aby burmistrz wpisał remont drogi do wniosku do Polskiego Ładu - wyjaśniał radny.