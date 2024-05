Miejscowości te leżą tuż przy Białymstoku, w pobliżu – prowadzącej do przejścia granicznego z Białorusią w Bobrownikach - drogi krajowej numer 65. Supraśl, w którym mieści się siedziba władz gminy leży natomiast po drugiej stronie dzielącego gminę lasu (o wspomnianych miejscowościach mówi się nieraz, że znajdują się "za lasem") i jest oddalony od Białegostoku o ponad 20 kilometrów. Żeby dostać się np. z Grabówki do Supraśla trzeba przejechać – korzystając też z lokalnych dróg - ponad 14 kilometrów.

Główny problem: brak asfaltu i kanalizacji

Burmistrz: co roku około 500 nowych mieszkańców

W referendum większość było za jednością gminy

Najważniejszy moment toczącego się sporu nastąpił w lipcu 2015 roku, kiedy to - za rządów Ewy Kopacz - rada ministrów wydała rozporządzenie o utworzeniu nowej gminy. Wcześniej co prawda odbyło się w tej sprawie referendum, w którym 55 procent mieszkańców całej gminy opowiedziało się przeciw podziałowi, ale rząd wziął po uwagę fakt, że w pięciu miejscowościach, które miałyby wejść w skład nowej gminy, zdecydowana większość (78 proc.) głosujących opowiedziała się za podziałem.

MSWiA: rusza procedura

Po złożeniu w tej sprawie przez 50 posłów PO wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, ten wyrokiem z 1 czerwca 2017 roku stwierdził, że grudniowe rozporządzenie rządu Beaty Szydło jest niezgodne z Konstytucją i ustawą o samorządzie gminnym. Mimo to, gmina Grabówka nadal nie powstała.

Wojewoda uchylił jedną z uchwał

Chodzi o to - jak wskazuje Radosław Sakowski - że w składzie komisji znalazły się osoby będące członkami grupy występującej z inicjatywą przeprowadzenia referendum. - Byliby więc niejako sędziami we własnej sprawie – zaznacza nasz rozmówca.

Był protest na rondzie

- Chciałbym, żeby pan wojewoda postąpił nie jak polityk Platformy Obywatelskiej, a jak obywatel, jak demokrata, który odsyła sprawy do rozstrzygnięcia przez lokalną społeczność – podkreślał, apelując do wojewody, aby nie uchylał uchwały o przeprowadzeniu referendum.

Burmistrz: obawiają się referendum

- A gdyby doszło do podziału i pogorszyłoby się w związku z tym życie mieszkańców, będę występował do niego o wypłatę odszkodowań i rekompensat – mówi burmistrz.

- Oczywiście mam świadomość, że 78 procent osób mieszkających w pięciu miejscowościach, o których mowa było za odłączeniem się, ale to tak jakby mieszkańcy jednej ulicy decydowali o tym, czy odwołać wójta całej gminy. Decydujący głos należy do wszystkich mieszkańców gminy, a ci zadecydowali w 2015 roku 55 procent do 45 za jednością – zaznacza.

Doborowolski: nową gminę może wchłonąć wchłonie Białystok

Uważa, że jeśli dojdzie do wydzielenia się nowej gminy, koniec końców zostanie ona przyłączona do Białegostoku.

Sakowski: przyłączenia się do Białegostoku nie będzie

- Nie po to przecież walczymy o własną jednostkę samorządową. To tylko straszenie mieszkańców przez burmistrza. A referendum – nawet jeśli dojdzie do skutku – nie będzie dla rządu wiążące. Chodzi o to, żeby nowa gmina w końcu powstała. Tak jak to wynika z rozporządzenia rządu Ewy Kopacz z 2015 roku – podsumowuje.