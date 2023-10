Zobaczyli na wizualizacji muralu z ks. Popiełuszką twarze polityków. "Totalne zaskoczenie i ogromne oburzenie"

Na ścianie szkoły w Suchowoli (woj. podlaskie), do której chodził ks. Jerzy Popiełuszko, powstaje poświęcony mu mural. Według wizualizacji, która widniała na facebookowym profilu starostwa, można było też zobaczyć senatora PiS Mariusza Gromkę, wiceministra edukacji Dariusza Piontkowskiego oraz braci Kaczyńskich. Był też starosta sokólski Piotr Rećko, który... zaprzecza jakoby projekt zakładał pokazywanie czyichkolwiek twarzy.

- Post na profilu starostwa pojawił się we wtorek około godz. 22.30. Następnego dnia od rana miałem mnóstwo telefonów. Mieszkańcy byli oburzeni. Ja również. Też jako rodzic dziecka, które tam chodzi – mówi Michał Matyskiel, burmistrz Suchowoli, który wcześniej był dyrektorem zespołu szkół w tej miejscowości.

Właśnie na tym budynku tworzony jest obecnie mural upamiętniający postać – urodzonego w Okopach w gminie Suchowola - ks. Jerzego Popiełuszki, który w latach 60. uczęszczał do tej szkoły.

Ksiądz Popiełuszko, a w tle politycy

- Jest też twarz samego starosty Piotra Rećki, który w poście pozuje na zdjęciu na tle budynku szkoły, na który to budynek pada wizualizacja wyświetlona, zdaje się, z rzutnika. W poście czytamy natomiast - o czym informuje jak rozumiem sam starosta - "mural jest realizowany zgodnie z zaproponowanym przeze mnie pomysłem, symboliką" – mówi burmistrz.

Burmistrz: przypuszczam, że przyszła refleksja

Dodaje, że widocznie jednak do starosty dotarły głosy oburzenia, bo w środę na profilu starostwa pierwotna wizualizacja został usunięta, a zastąpiła ją nowa - już bez twarzy polityków.

Starosta zaprzecza

Wchodząc w historię zmian posta, o którym mowa widzimy, że został on dodany we wtorek (3 października) o godz. 22.29. Następnego dnia o godzinie 9.28 usunięte zostało jedno zdjęcie, a godzinie 11 jedno dodano. To wizualizacja, która widoczna jest obecnie i przedstawia mural bez twarzy polityków.