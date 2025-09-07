Logo strona główna
Białystok

Aktywistka Pussy Riot zatrzymana w Polsce. Straż graniczna: dane w bazie Interpolu

Wpis aktywistki Pussy Riot o zatrzymaniu Ajsoltan Nijazowej w Polsce
Członkinie zespołu Pussy Riot uciekły z Rosji. Wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Ajsoltan Nijazowa, aktywistka z rosyjskiej grupy Pussy Riot została zatrzymana przez polską straż graniczną. Jak poinformowała rzeczniczka Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, dane obywatelki Rosji "były w bazie Interpolu jako osoby, którą trzeba zatrzymać". Wcześniej z tego samego powodu kobieta miała problemy w Chorwacji, gdzie z aresztu - jak donosi grupa Pussy Riot - zwolniono ją po tygodniu.

O zatrzymaniu Nijazowej, do którego doszło w sobotę, poinformowała w mediach społecznościowych jedna z liderek grupy Pussy Riot, Maria Alochina. Na portalu X przypomniała, że zatrzymana właśnie w Polsce aktywistka została wcześniej ujęta przez chorwackie służby, które działały na podstawie tej samej, wystawionej przez Turkmenistan czerwonej noty Interpolu. Kobieta - jak czytamy we wpisie - została po tygodniu wypuszczona na wolność i przeproszona.

Przedstawicielka Pussy Riot nie precyzuje, jakie przestępstwo jest zarzucane Nijazowej przez turkmeńskie władze. Wskazuje, jednak, że aktywistka jest ścigana przez tamtejszy reżim, bo jest córką opozycjonisty, który został zamordowany w tamtejszym więzieniu.

Według "Gazety Wyborczej" Nijazowa przyjechała do Polski, aby odebrać psa z jednego z tutejszych schronisk. Posiada ważne zezwolenie na pobyt czasowy w strefie Schengen wydane przez Litwę (gdzie obecnie przebywa na stałe) - ze względów humanitarnych.

O sprawie jako pierwsi poinformowali dziennikarze RMF24.

Historia ucieczki "jak z powieści szpiegowskiej". Tak Maria Alochina opuściła Rosję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Historia ucieczki "jak z powieści szpiegowskiej". Tak Maria Alochina opuściła Rosję

Świat

Przekazana policji

Z wpisu Alochiny wynika, że Ajsoltan Nijazowa w poniedziałek stanie przed polskim sądem, który będzie orzekał, czy i jaki środek zapobiegawczy ma być wobec niej zastosowany. O sprawę zapytaliśmy major Katarzynę Zdanowicz, rzeczniczkę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W przekazanej nam informacji potwierdziła, że do zatrzymania obywatelki Rosji doszło przez funkcjonariuszy placówki w Lipsku.

Rzeczniczka poinformowała, że obywatelka Rosji podróżowała samochodem, który zatrzymano do kontroli.

"Dane tej pani wpisane były w bazie Interpolu jako osoby, którą trzeba zatrzymać. Zatrzymano i zgodnie z procedurami przekazano ją policji. I to oni teraz wykonują czynności - zaznaczyła Zdanowicz.

Z kolei młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku poinformował, że ścigana notą Interpolu kobieta zostanie doprowadzona przez policjantów do prokuratury. Nie zaznaczył jednak, kiedy to się wydarzy.

Przeciwko moskiewskim władzom

Pussy Riot to funkcjonująca od 2011 roku grupa feministyczna i artystyczna. Powstała w odpowiedzi na decyzję Władimira Putina o powrocie na Kreml. Skupia się na propagowaniu feminizmu, krytyce reżimu na Kremlu, solidarności z Ukrainą i obronie praw człowieka w Rosji. Aktywistki krytykują też szowinizm, kult siły i potępiają seksizm.

Wiele członkiń grupy musiało chronić się przed represjami, uciekając z kraju. Tak było między innymi z Marią Alochiną, która przekazała informacje o zatrzymaniu Nijazowej w Polsce.

Wolne i zbuntowane
Wolne i zbuntowane
Źródło: tvn24
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uciekła z Rosji, mówi dlaczego. "To jest dla mnie straszniejsze niż zwykłe więzienie"

Uciekła z Rosji, mówi dlaczego. "To jest dla mnie straszniejsze niż zwykłe więzienie"

Świat
Rosyjskie dzieci putinizmu mówiły głośno i pełną piersią. Dlatego musiały zniknąć

Rosyjskie dzieci putinizmu mówiły głośno i pełną piersią. Dlatego musiały zniknąć

Świat
pc

Autorka/Autor: bż/ tam

Źródło: tvn24.pl, Gazeta Wyborcza

Źródło zdjęcia głównego: X.com/@lcshtn

RosjaUkrainaStraż GranicznaPussy Riot
