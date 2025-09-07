Aktywistka Pussy Riot zatrzymana w Polsce. Straż graniczna: dane w bazie Interpolu

Członkinie zespołu Pussy Riot uciekły z Rosji. Wideo archiwalne Źródło: Reuters Archive

O zatrzymaniu Nijazowej, do którego doszło w sobotę, poinformowała w mediach społecznościowych jedna z liderek grupy Pussy Riot, Maria Alochina. Na portalu X przypomniała, że zatrzymana właśnie w Polsce aktywistka została wcześniej ujęta przez chorwackie służby, które działały na podstawie tej samej, wystawionej przez Turkmenistan czerwonej noty Interpolu. Kobieta - jak czytamy we wpisie - została po tygodniu wypuszczona na wolność i przeproszona.

Przedstawicielka Pussy Riot nie precyzuje, jakie przestępstwo jest zarzucane Nijazowej przez turkmeńskie władze. Wskazuje, jednak, że aktywistka jest ścigana przez tamtejszy reżim, bo jest córką opozycjonisty, który został zamordowany w tamtejszym więzieniu.

Według "Gazety Wyborczej" Nijazowa przyjechała do Polski, aby odebrać psa z jednego z tutejszych schronisk. Posiada ważne zezwolenie na pobyt czasowy w strefie Schengen wydane przez Litwę (gdzie obecnie przebywa na stałe) - ze względów humanitarnych.

Przekazana policji

Z wpisu Alochiny wynika, że Ajsoltan Nijazowa w poniedziałek stanie przed polskim sądem, który będzie orzekał, czy i jaki środek zapobiegawczy ma być wobec niej zastosowany. O sprawę zapytaliśmy major Katarzynę Zdanowicz, rzeczniczkę Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. W przekazanej nam informacji potwierdziła, że do zatrzymania obywatelki Rosji doszło przez funkcjonariuszy placówki w Lipsku.

Rzeczniczka poinformowała, że obywatelka Rosji podróżowała samochodem, który zatrzymano do kontroli.

"Dane tej pani wpisane były w bazie Interpolu jako osoby, którą trzeba zatrzymać. Zatrzymano i zgodnie z procedurami przekazano ją policji. I to oni teraz wykonują czynności - zaznaczyła Zdanowicz.

Z kolei młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku poinformował, że ścigana notą Interpolu kobieta zostanie doprowadzona przez policjantów do prokuratury. Nie zaznaczył jednak, kiedy to się wydarzy.

Przeciwko moskiewskim władzom

Pussy Riot to funkcjonująca od 2011 roku grupa feministyczna i artystyczna. Powstała w odpowiedzi na decyzję Władimira Putina o powrocie na Kreml. Skupia się na propagowaniu feminizmu, krytyce reżimu na Kremlu, solidarności z Ukrainą i obronie praw człowieka w Rosji. Aktywistki krytykują też szowinizm, kult siły i potępiają seksizm.

Wiele członkiń grupy musiało chronić się przed represjami, uciekając z kraju. Tak było między innymi z Marią Alochiną, która przekazała informacje o zatrzymaniu Nijazowej w Polsce.

