Pobity mężczyzna miał wykopać sobie grób. Nie znał napastników

Bili go pięściami i kopali po całym ciele, a potem wywieźli do lasu i kazali kopać sobie grób. Tak wynika z relacji 33-latka, który został zaatakowany w Stoczku Łukowskim (woj. lubelskie) przez kilku nieznanych mu mężczyzn. Policja zatrzymała trzech podejrzanych. Czwarty sam zgłosił się na komendę.

Jadąc do lasu zatrzymali się na posesji jednego z nich i wzięli szpadel

Dodaje, że później zaciągnęli go do auta i chcieli wrzucić do bagażnika. Ostatecznie jednak wepchnęli go na tylną kanapę i tam w trakcie jazdy znów go bili.