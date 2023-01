Najprawdopodobniej zasłabł, uderzył w ogrodzenie. Zmarł na miejscu

czytaj dalej

Czy Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, zamierzał przemocą usunąć prezesa Narodowego Banku Polskiego? Śledztwo w tej sprawie od września prowadzi Prokuratura Okręgowa w Radomiu. Prokuratorzy badają także, czy Tusk "bezprawną groźbą" wywierał wpływ na "czynności urzędowe" szefa NBP oraz czy go znieważał. Jeżeli radomska prokuratura oskarży lidera opozycji i sprawa trafi do sądu, to Tuskowi może grozić nawet 10 lat więzienia.