Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Była w zaawansowanej ciąży. Doręczała kwiaty na Dzień Matki. Napastnik uderzył ją w plecy, upadła

|
kwiaty kwiaciarnia shutterstock_2612794833
Miłe gesty w Dniu Kobiet, ale problemy pozostają
Źródło wideo: Katarzyna Czupryńska-Chabros | Fakty po południu
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Kobieta w zaawansowanej ciąży doręczała w gminie Stawiski (Podlaskie) kwiaty z okazji Dnia Matki. Gdy weszła na teren jednej z posesji, przebywający tam 40-latek zaczął jej bez powodu grozić. Zaczęła uciekać, ten uderzył ją w plecy. Cios był na tyle silny, że kobieta upadła na stertę drewna.

Policja zatrzymała 40-latka z gminy Stawiski, który zaatakował kobietę doręczającą kwiaty z okazji Dnia Matki.

"Bukiet zamówiony był przez siostrę napastnika, która przebywa poza granicami Polski. Gdy kobieta weszła na posesję, aby doręczyć wiązankę, 40-latek bez żadnego racjonalnego powodu zaczął grozić jej pozbawieniem życia, a następnie, gdy pokrzywdzona zaczęła uciekać, uderzył ją w plecy” - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Naraził kobietę i nienarodzone dziecko

Cios był na tyle silny, że kobieta upadła na stertę drewna.

"Okazało się, że ofiara jest w zaawansowanej ciąży i sprawca swoim działaniem naraził ją i jej nienarodzone dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu" – informuje policja.

Zaatakował nastolatka w tramwaju. Jest nagranie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zaatakował nastolatka w tramwaju. Jest nagranie

Katowice

Przyznał się do winy

Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy, natomiast mieszkaniec gminy Stawiski do policyjnej celi. Przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Usłyszał zarzut gróźb karalnych, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.  

Źródło: tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
Praca Kolubijczyków
W polskim magazynie zakonnicy z Kolumbii. "To są usługi Kościoła"
Zespół autorów
Sebastian KlauzińskiOlga OrzechowskaAnna Sobolewska
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
51 min
pc
Choroba Fabry'ego. "Gdy pacjent trafi na nieodpowiedniego lekarza, gdzie jest odsyłany? Do psychiatry"
Wywiad medyczny
Udostępnij:
Tagi:
PolicjaPodlaskiePrzemoc wobec kobiet
Tomasz Mikulicz
Tomasz Mikulicz
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
PKB Polski. Najnowsze dane o pierwszym kwartale 2026 roku
BIZNES
Klaudia Uciechowska kochała Chiny. Mówiła, że to jej miejsce na świecie
Samolot wojskowy wyruszył po Klaudię. Powrót zaplanowano na czwartek
Zdrowie
Tomasz Siemoniak
Sprawa zatrzymanego adwokata. Siemoniak: zdumiewające
Polska
Joanna Uciechowska
Specjalny samolot poleci po chorą Polkę. Mamy rozmowę z mamą
"Tak działa legalny bat na Prezydenta RP"? Sprawdzamy
FAŁSZ750 tysięcy e-podpisów, czyli "legalny bat" na prezydenta? Sprawdzamy
Gabriela Sieczkowska
Niszczyciel rakietowy USS Pinckney (DDG 91) egzekwujący blokadę USA przeciw Iranowi, 4 maja 2026 roku
Stany Zjednoczone zaatakowały cele w Iranie
Świat
Opady
Front nad Polską. Gdzie spadnie najwięcej deszczu
METEO
Działka przy Burakowskiej, gdzie mają powstać mieszkania na wynajem
Kolejarze chcą zabudować działkę przy torach
Dariusz Gałązka
60-letni proboszcza został tymczasowo aresztowany
Prokuratura: zanim ksiądz podpalił bezdomnego, próbował go zabić w inny sposób
Tarczyn
Donald Tusk
"To sytuacja w relacjach międzynarodowych absolutnie bezprecedensowa"
W KULUARACH
Policja zatrzymała 48-letniego warszawskiego adwokata
Znany adwokat w areszcie. Informował o zamachach, chciał wrobić niewinne osoby
Robert Zieliński
Głośny huk i drżenie ziemi w północno-wschodnich Stanach Zjednoczonych
Dwa razy huknęło i zadrżała ziemia. Co się stało w USA
METEO
Wołodymyr Zełenski
Siemoniak o decyzji Zełenskiego: to utrata serc Polaków
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Taki będzie długi weekend
METEO
Burze z gradem i piorunami, zbiorą się ciemne chmury
Ulewy i burze. Alarmy w 14 województwach
METEO
Siedziba Zgromadzenia Ogólnego ONZ
ONZ "bankrutuje". Za problemami finansowymi stoją USA i Chiny
Świat
barczewo drv
Samolot wylądował na polu rzepaku. Policja o szczegółach
Polska
ropa pole naftowe shutterstock_678829744
Nerwowo na rynku ropy
BIZNES
Izraelski atak na południu Libanu
Eskalacja kilka dni po rozmowach. "To musi się skończyć"
Świat
6 min
fakty+ sardynia
Zakazane pamiątki z wakacji. Seniorkę będzie to kosztować trzy tysiące euro grzywny
Fakty+
Dzieci zdemolowały klomby w Górze Kalwarii
"Rodzice są zajęci rozmową, a dzieci w tym czasie beztrosko demolują klomby"
WARSZAWA
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku
Drzwi polskiego konsulatu oblane farbą. Władze Nowego Jorku reagują
Świat
24 min
repo cnb Świerczek
PremieraPolecieliśmy do Seulu sprawdzić, za co Polska płaci ogromne raty
Piotr Świerczek
Zalana droga N90 w Belgii
30 osób rannych podczas gradobicia i nieprzejezdne drogi
METEO
- Pamiętam moment wystawiania wózka i moment przytrzaśnięcia drzwi - opowiada Dominik.
17-letni Dominik stracił nogi. Porażające wyniki kontroli w Kolejach Mazowieckich
WARSZAWA
Aleje Jerozolimskie. Torowisko w centrum wymaga remontu
Tory w fatalnym stanie, rozpoczął się remont. Jerozolimskie bez tramwajów
WARSZAWA
Poseł PiS Marcin Porzucek przemawia na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Problemy posła PiS na lotnisku. Mamy jego komentarz
imageTitle
"Zupełnie inna rzeczywistość" Świątek. Co dalej po porażce w Paryżu?
EUROSPORT
Donald Trump
Artyści rezygnują, Trump zapowiedział, że sam wystąpi
Świat
Wypadek pod Siedlcami z udziałem karetki
Roztrzaskany ambulans. Cztery osoby w szpitalu
WARSZAWA
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica