Była w zaawansowanej ciąży. Doręczała kwiaty na Dzień Matki. Napastnik uderzył ją w plecy, upadła

Policja zatrzymała 40-latka z gminy Stawiski, który zaatakował kobietę doręczającą kwiaty z okazji Dnia Matki.

"Bukiet zamówiony był przez siostrę napastnika, która przebywa poza granicami Polski. Gdy kobieta weszła na posesję, aby doręczyć wiązankę, 40-latek bez żadnego racjonalnego powodu zaczął grozić jej pozbawieniem życia, a następnie, gdy pokrzywdzona zaczęła uciekać, uderzył ją w plecy” - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.

Naraził kobietę i nienarodzone dziecko

Cios był na tyle silny, że kobieta upadła na stertę drewna.

"Okazało się, że ofiara jest w zaawansowanej ciąży i sprawca swoim działaniem naraził ją i jej nienarodzone dziecko na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub spowodowania uszczerbku na zdrowiu" – informuje policja.

Przyznał się do winy

Kobieta trafiła pod opiekę lekarzy, natomiast mieszkaniec gminy Stawiski do policyjnej celi. Przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Usłyszał zarzut gróźb karalnych, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia oraz spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.