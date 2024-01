Wypadek wojskowej ciężarówki. Dziewięciu żołnierzy opuściło szpital. Jest postępowanie

czytaj dalej

Policja otrzymała we wtorek dokumenty w sprawie doprowadzenia do zakładu karnego skazanych na dwa lata więzienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Policjanci rozpoczęli działania, co zarejestrowały kamery TVN24. Kamiński i Wąsik pojechali na uroczystość do Pałacu Prezydenckiego, a kancelaria opublikowała zdjęcie z tego spotkania.