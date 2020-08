Czterolatek z pomostu wpadł do jeziora. Matka dziecka krzyknęła, a on skoczył ratować chłopca

Czterolatek chodził po pomoście nad jeziorem Wigry (woj. podlaskie) i nagle ześlizgnął się do wody. Na ratunek dziecku rzucił się policjant, który spędzał wolny czas na plaży.

- Z relacji policjanta wynika, że instynktownie wskoczył do wody i wyciągnął z niej czterolatka. Cały i zdrowy chłopiec trafił pod opiekę wystraszonej mamy - poinformowała suwalska policja.

Wdzięczna mama chłopca, przesłała w poniedziałek do komendy oficjalne podziękowania.

"Znalazłam się obok dziecka w momencie, gdy stało przy drabince w pobliżu boi. Kazałam mu się odsunąć od krawędzi pomostu, ale synek ześlizgnął się do wody na głębokość większą niż jego wzrost. Chciałam za nim wskoczyć do wody, ale wyprzedził mnie siedzący obok na pomoście mężczyzna. Człowiek, który uratował to był pan Janusz. (...) Jego obecność stała się wspaniałym darem Opatrzności Bożej" - napisała mama dziecka.