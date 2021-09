Ksiądz, aby zarobić na remont kościoła robi skarpetki, teraz napisał i wydał książkę

Ksiądz Marcin Chudzik zasłynął tym, że od kilku lat robi na drutach skarpetki, zbierając w ten sposób pieniądze na remont kościoła w Starym Bublu (województwo lubelskie). Teraz - by zasilić kościelne fundusze - wpadł na kolejny pomysł. Postanowił napisać książkę.

- W tym roku parafia wnioskowała do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o 140 tysięcy złotych. Dostaliśmy połowę. To wystarczy na odnowienie szalunku i pokrycie nim trzech z czterech ścian świątyni. Na czwartą ścianę z zadaszeniem wejścia głównego brakuje około 35 tysięcy złotych. Pozostają jeszcze do wykonania prace wokół świątyni. Jestem zmuszony zdobyć te pieniądze w inny sposób - mówi ksiądz Marcin Chudzik, który od 2015 roku jest proboszczem parafii św. Antoniego Padewskiego w Gnojnie.