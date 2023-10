Uderzył w drzewa, autem zawisł na jednym z nich. 25-latek nie żyje

czytaj dalej

Prawnicy z inicjatywy "Wolne Sądy" spotkali się z Donaldem Tuskiem. - Rozmawialiśmy o tym, co musi zostać zrobione, żebyśmy odzyskali pieniądze z KPO i o tym, jak wspólnie odbudować zaufanie do państwa - mówiła w TVN24 Maria Ejchart. Jej zdaniem spotkanie z Tuskiem "to jest sygnał, że on docenia wkład społeczeństwa obywatelskiego w to, co działo się przez ostatnie osiem lat".