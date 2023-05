Przywiózł papierosy do sklepu, został napadnięty. Ocknął się ze skrępowanymi nogami i bez towaru za kilkaset tysięcy złotych

W miejscowości Stara Kamionka (woj. podlaskie) zamaskowany mężczyzna podszedł do dostawcy, który przywiózł papierosy do miejscowego sklepu. Jak przekazuje policja, napastnik miał w ręku przedmiot przypominający broń i kazał dostawcy jechać, później pozbawił go przytomności i porzucił ze skrępowanymi rękoma i nogami przy drodze. Z auta zniknęły papierosy warte 300 tysięcy złotych. Policja szuka sprawcy.

- Z relacji mężczyzny wynikało, że kiedy dostarczał towar do jednego ze sklepów, podbiegł do niego zamaskowany mężczyzna, trzymający w ręku przedmiot przypominający broń. Nakazał mu wsiąść do samochodu i jechać we wskazane miejsce - powiedziała starszy sierżant Magdalena Afonin z Komendy Powiatowej Policji w Sokółce przed kamerą TVN24 w czwartek.