Mimo stanu wyjątkowego, odbył się odpust przy granicy z Białorusią. Było więcej wiernych niż w poprzednich latach

- Kapłani sprawujący msze, także ksiądz biskup, byli kontrolowani, ale to normalne w takich nadzwyczajnych warunkach, ogranicza się do sprawdzenia dokumentów - powiedział duchowny.

Bez problemów z przemieszczaniem się

Wierni wychodzący po mszy z kościoła mówili Polskiej Agencji Prasowej, że nie mają problemu w poruszaniu się poza Kodeń i strefę. Na wieczorną mszę, różaniec i uroczyste zasłonięcie obrazu przyszli w większości miejscowi. Jeden z ojców opiekujących się sanktuarium ocenił, że wieczorna msza w święto narodzin Maryi zgromadziła mniej wiernych, ponieważ była odprawiana po raz pierwszy tak późno - o godzinie 19. Oblaci planują, żeby w przyszłym roku ta msza odbywała się w wigilię święta narodzenia Maryi - 7 września. Rodzina z Kodnia dziękowała za to, co zrobiono na białorusko-polskiej granicy i za obecność funkcjonariuszy w strefie.

- Czujemy się bezpieczniej, zdajemy sobie sprawę, co stałoby się, gdyby ci ludzie przeszli do Polski, a za nimi kolejni i kolejni. Popieramy to, co teraz u nas się dzieje - mówiło w rozmowie z reporterem PAP małżeństwo uczestniczące w kościelnych uroczystościach.