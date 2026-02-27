Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Kolejny były funkcjonariusz BOR z zarzutami

Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Prokuratura wraca do wypadku byłej premier Beaty Szydło. Wezwanych będzie dziewięć osób (11.02.2026)
Źródło: TVN24
Kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu Prokuratura Regionalna w Białymstoku zarzuca składanie fałszywych zeznań. Sprawa dotyczy śledztwa w sprawie nieprawidłowości po wypadku kolumny rządowej z udziałem byłej premier Beata Szydło, do którego doszło w 2017 roku w Oświęcimiu. Zarzucany czyn jest zagrożony karą od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

Prokuratura Regionalna w Białymstoku przedstawiła zarzut składania fałszywych zeznań kolejnemu byłemu funkcjonariuszowi BOR - poinformował w piątek naczelnik 1. Wydziału ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratura Regionalna w Białymstoku Marek Bogacewicz. Jak przekazał, czyn zarzucany podejrzanemu jest zagrożony karą pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Prokuratura podała, że nie było potrzeby zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania poprzez stosowanie wobec dotychczas przesłuchanych podejrzanych środków zapobiegawczych. Na obecnym etapie śledztwa nie informuje także o postawie procesowej podejrzanego. Jak wyjaśniono, przesłuchanie odbyło się w trybie niejawnym, a bliższe informacje dotyczące zakresu prowadzonego postępowania mają zostać udzielone po wykonaniu czynności procesowych z udziałem kolejnych podejrzanych.

Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Były funkcjonariusz BOR z zarzutami
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Sprawa wypadku byłej premier Beaty Szydło. Były funkcjonariusz BOR z zarzutami

Zarzuty usłyszą kolejne osoby

To kolejny zarzut w wyłączonym wątku śledztwa dotyczącym składania fałszywych zeznań przez funkcjonariuszy dawnego Biura Ochrony Rządu. Wcześniej Prokuratura Regionalna w Białymstoku poinformowała o przedstawieniu analogicznego zarzutu pierwszej osobie - również byłemu funkcjonariuszowi BOR.

Sprawa ma związek ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w postępowaniach po wypadku ówczesnej premier Beaty Szydło, do którego doszło w Oświęcimiu w 2017 roku.

Jak informowała prokuratura, w najbliższych dniach - czynności mają zakończyć się w marcu - śledczy zamierzają przedstawić zarzuty kolejnym ośmiu osobom, w tym siedmiu byłym i obecnym funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa (dawne BOR) oraz jednej osobie cywilnej. Po zakończeniu tych czynności mają zostać przekazane bardziej szczegółowe informacje.

Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Źródło: PAP/Andrzej Grygiel

Wypadek z udziałem kolumny rządowej i Fiata Seicento

We wszczętym wiosną ubiegłego roku śledztwie prokuratorzy badają m.in., czy w latach 2017-2023 nie doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych podczas wykonywania obowiązków służbowych w toku prowadzonego postępowania przygotowawczego Prokuratury Okręgowej w Krakowie, a następnie w postępowaniu sądowym w pierwszej instancji i w postępowaniu odwoławczym.

Śledztwo dotyczy też samego wypadku z 10 lutego 2017 roku, z udziałem aut z kolumny rządowej i Fiata Seicento, w wyniku którego pasażerowie jednego z tych samochodów oraz ówczesna premier Beata Szydło doznali obrażeń. Trzeci wątek śledztwa dotyczy zeznawania nieprawdy oraz zatajania prawdy podczas składania zeznań - w charakterze świadków - przez ówczesnych funkcjonariuszy BOR co do okoliczności wypadku.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wypadek Szydło. Wezwali funkcjonariuszy SOP

Wypadek Szydło. Wezwali funkcjonariuszy SOP

Kościelnik: Był świadek, który stał bezpośrednio za mną. Do tej pory się nie ujawnił

Kościelnik: Był świadek, który stał bezpośrednio za mną. Do tej pory się nie ujawnił

Polska

Kierowca Seicento winny, postępowanie warunkowo umorzono

Jak podawała białostocka prokuratura, wszczynając swoje śledztwo, chodzi o kwestię używania sygnałów dźwiękowych podczas przejazdu kolumny rządowej; zeznania funkcjonariuszy BOR były dowodami w śledztwie w Krakowie, a potem w procesie przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu oraz w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w Krakowie.

W śledztwie krakowskiej prokuratury kierowca Seicento został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku.

W połowie marca 2018 roku krakowska prokuratura okręgowa wystąpiła do sądu w Oświęcimiu o uznanie winy z warunkowym umorzeniem postępowania na okres próby jednego roku. W lipcu 2020 roku sąd ten uznał, że kierowca Fiata jest winien nieumyślnego spowodowania wypadku. Zarazem warunkowo umorzył postępowanie na rok. Sąd uznał, że także kierowca BOR złamał przepisy. W lutym 2023 roku Sąd Okręgowy w Krakowie utrzymał wyrok wobec kierowcy.

Sprawa wypadku kolumny rządowej w Oświęcimiu znalazła się w raporcie Prokuratury Krajowej z audytu spraw z lat 2016-2023, w których stwierdzono nieprawidłowości.

Prokuratura do niego nie dotarła. Relacja świadka wypadku Szydło
Dowiedz się więcej:

Prokuratura do niego nie dotarła. Relacja świadka wypadku Szydło

Polska
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Natalia Grzybowska /tok

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Andrzej Grygiel

Udostępnij:
Tagi:
PolitykaProkuraturaPodlaskie
Czytaj także:
imageTitle
Niesamowite emocje w Rydze. Wygrana w ostatniej sekundzie
Najnowsze
Fakty po faktach
Domański o pożyczce z SAFE: oszczędność do 60 miliardów złotych
BIZNES
Paulina Hennig-Kloska
Hennig-Kloska prezeską nowego stowarzyszenia. "Wybraliśmy zarząd"
Paul Thomas Anderson z BAFTA dla najlepszego reżysera
"Jeśli nie teraz, to nigdy". Czy w tym roku rozbije oscarowy bank?
Justyna Kobus
Wypadek w Mediolanie
Tramwaj wykoleił się i przygniótł ludzi na ulicy. Są ofiary śmiertelne
Świat
Rozwój sztucznej inteligencji
OpenAI szuka inwestorów. Giganci dadzą miliardy
BIZNES
Artur Łącki
"K***a" z sejmowej mównicy. Poseł tłumaczy: to normalne słownictwo
Tomasz Pupiec
imageTitle
Poważna kraksa. Zawodnik na intensywnej terapii
EUROSPORT
Ukraińska rakieta Flamingo. Zdjęcie ilustracyjne
Flamingi uderzyły. Czy zmienią przebieg wojny?
Tatiana Serwetnyk
Ostrzelany tramwaj w Warszawie
"Motorniczy usłyszał huk". Ktoś prawdopodobnie strzelał do tramwaju
WARSZAWA
Ciepło w Polsce
Korzystny biomet i spora dawka słońca. Pogoda na jutro
METEO
Były prezydent Bill Clinton na zdjęciu udostępnionym przez Departament Sprawiedliwości USA
Clinton zeznaje w sprawie Epsteina. "Wiem, co widziałem"
Świat
Sam Altman
Szef OpenAI idzie w ślady rywala. Podziela obawy o presję Pentagonu
BIZNES
Noworodek w szafce, zarzuty dla matki i dwóch krewnych (zdj. ilustracyjne)
Rodziła na progu szpitala. Od ponad roku nie ma tam porodówki
Katowice
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
Paliwo nadal będzie drożało. "Diesel przebije barierę 6 złotych"
BIZNES
PiS, Sejm, SAFE
PiS chciał poprawki, głosował przeciwko. "Pogubili się"
imageTitle
W Walii mistrzowie świata odpadają jeden za drugim
EUROSPORT
imageTitle
Nie dziwi się podwyżce dla Piesiewicza. "Prezes zasłużył"
EUROSPORT
Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Wykorzystywali reklamy i fałszywe strony internetowe". Oszukali kilkanaście osób
WARSZAWA
GettyImages-2236630192
"Kuba dziś pachnie jak wędzarnia". To koniec?
Maciej Michałek
Mikołaj Dorożała
Wiceminister odchodzi z partii. "Pozostaję na najważniejszym dla mnie froncie"
Zdzisław Beksiński w swojej pracowni na warszawskim Służewie, 2002 rok
Komputer jednego z najbardziej znanych polskich artystów wylicytowany
WARSZAWA
Wiosenna pogoda w Gorzowie Wielkopolskim
Było prawie 20 stopni, a to jeszcze nie koniec
METEO
MSZ Ministerstwo Spraw Zagranicznych
MSZ ostrzega Polaków. Apel o "natychmiastowe opuszczenie" trzech krajów
Świat
imageTitle
Norwegowie znów na cenzurowanym. Zadecydowały trzy milimetry
EUROSPORT
shutterstock_2021436914
"Łagodna" używka? Ryzyko psychozy rośnie po niej o ponad 90 procent
Zdrowie
Sąd Najwyższy Warszawa
Wybrano kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego
Sprzęt na defiladzie na Wisłostradzie
Kto skorzysta na programie SAFE? Do kiedy należy spłacić pożyczkę?
Doprowadzenie na komendę policji podejrzewanego o podwójne zabójstwo nastolatka
Podwójne zabójstwo w Kadłubie. 17-latek z zarzutami
Opole
Wyciek ropy
"Usłyszałem trzy wybuchy. Myślałem, że doszło do jakiejś eksplozji"
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica