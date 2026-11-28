Joanna Tylman opowiada o swoich doświadczeniach po poronieniu

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Dwie kreski na teście ciążowym zobaczyła w Dniu Dziecka. Tego samego dnia poszła do ginekologa na pierwsze badanie USG. Joanna Tylman pokazuje mi zdjęcie - termin porodu wyznaczono na początek lutego 2027 roku. Jej starsze dzieci wiedziały o ciąży i cieszyły się z rodzeństwa. Po tej radości został tylko przezroczysty pojemnik w domowej lodówce.

Lodówka

Joanna Tylman poroniła 4 lipca 2026 roku w Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. Ciąża od początku była zagrożona, a kobieta przyjmowała leki, które miały ją podtrzymać.