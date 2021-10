Powiedział, że pokłócił się z dziewczyną i przepłynął kanał. Potem zdemolował dwa auta. Uciekając zgubił but 

Policja zatrzymała 30-latka, który wszedł na jedną z prywatnych posesji w miejscowości Sosnowica (województwo lubelskie) i powiedział, że musi się ogrzać. Tłumaczył, że pokłócił się z dziewczyną i przepłynął kanał Wieprz-Krzna. Kiedy właściciel domu stwierdził, że go nie wpuści, zdemolował dwa auta. Następnie rzucił się do ucieczki, gubiąc po drodze but.