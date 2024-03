Prokurator Andrejczuk poinformował, że ciało mężczyzny znaleźli funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie patrolowania lasu. Znajdowało się w lesie koło wsi Sorocza Nóżka, ok. 7 km od Hajnówki. Przy zwłokach znajdowały się dokumenty, na podstawie których stwierdzono, że to 32-letni Pakistańczyk.

Czaszka znaleziona w lesie

Jan Andrejczuk poinformował również, że prokuratura w Hajnówce prowadzi obecnie śledztwo w sprawie znalezienia w lutym w Puszczy Białowieskiej przy drodze Stara Białowieża-Narewka ludzkiej czaszki. Z ekspertyz biegłego medycyny sądowej wynika, że należała ona do osoby z krajów Bliskiego Wschodu. Czyli przyjmujemy, że jest to czaszka migranta - dodał. Będą zlecone kolejne ekspertyzy, w tym badania DNA oraz antropologiczne.

Operacja "Śluza"

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod płaszczykiem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Unii, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewoził ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja trwa.