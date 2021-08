Chcieli zniszczyć zasieki na polsko-białoruskiej granicy. Prokuratura wnioskuje o areszt dla zatrzymanych

Prokuratura Rejonowa w Sokółce (województwo podlaskie) skierowała do sądu wnioski o areszt dla 13 osób, którym policja postawiła zarzuty zniszczenia ogrodzenia z drutu kolczastego, ustawionego na granicy z Białorusią. Podejrzani nie przyznają się do zarzucanych im czynów i odmawiają składania wyjaśnień.

W poniedziałek policja postawiła zatrzymanym zarzuty zniszczenia - wspólnie i w porozumieniu - mienia ruchomego. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Natomiast "w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".