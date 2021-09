Chcieli zniszczyć zasieki na polsko-białoruskiej granicy. Sąd nie zgodził się na areszt dla zatrzymanych

W poniedziałek policja postawiła zatrzymanym zarzuty zniszczenia - wspólnie i w porozumieniu - mienia ruchomego. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu. Natomiast "w wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Wnioski o areszt

Jeszcze w poniedziałek wieczorem Straż Graniczna poinformowała na Twitterze, że będzie wnioskowała o ukaranie tych osób za wejście na pas drogi granicznej. Grozi za to grzywna do pięciu tysięcy złotych.

We wtorek Artur Kuberski, szef Prokuratury Rejonowej w Sokółce, poinformował o skierowaniu do sądu wniosków o zastosowanie aresztu tymczasowego wobec podejrzanych. Jednak sąd wniosków prokuratury nie uwzględnił. Informację o postanowieniu sądu przekazał obrońca podejrzanych mecenas Rafał Gulko. Jak powiedział, sąd uznał, że nie ma tej sprawie obawy matactwa, a na to powoływała się w swoich wnioskach prokuratura. I - jak przekazał Gulko - sąd podkreślił, że kluczowy materiał dowodowy został zebrany. - Nie można też na dziś przesądzić, czy jest to przestępstwo, czy wykroczenie i wymaga to analizy akt sprawy - podkreślił mecenas.