1,5-roczna dziewczynka weszła na jezdnię, jej 3,5-letni brat stał na chodniku. Rodzice byli pijani

czytaj dalej

Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza ujawnił w poniedziałek zdjęcia, które mają dokumentować to, co wydarzyło się osiem miesięcy temu w gmachu Komendy Głównej Policji. W połowie grudnia w gabinecie komendanta Jarosława Szymczyka wybuchł granatnik. Brejza zamieścił wspomniane zdjęcia w mediach społecznościowych. Rzecznik Komendanta Głównego Policji inspektor Mariusz Ciarka przekazał PAP, że prokuratura ma dostęp do wszystkich materiałów związanych z tą sprawą.