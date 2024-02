Nie żyje dwumiesięczna dziewczynka. Zatrzymani rodzice

czytaj dalej

Trybunał Konstytucyjny w jednoosobowym składzie wydał postanowienie tymczasowe wstrzymujące obowiązywanie decyzji ministra sprawiedliwości w sprawie zawieszenia Piotra Schaba w pełnieniu obowiązków prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Komentując w "Faktach po Faktach" tę decyzję, poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych poprosił w studiu o kartkę i udawał, że pisze: "Mecenas Roman Giertych postanowił, że Bogdan Święczkowski i inni sędziowie Trybunału Konstytucyjnego nie mają prawa wydawać żadnych postanowień". - To ma taką samą wartość jak to, co napisał pan Święczkowski - skwitował.