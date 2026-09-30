Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Białystok

Samorządowcy polecieli z uczniami do Chin. Gorąca sesja rady powiatu

|
Starosta Piotr Rećko znalazł się w ogniu krytyki
Radny Mateusz Adaszczyk: skompromitowaliście powiat na całą Polskę. Nie była portalu, który by o was nie napisał
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
O sprawie głośnego wyjazdu samorządowców z powiatu sokólskiego do Chin rozmawiano podczas wtorkowej sesji rady powiatu. W wyjeździe udział wzięło 17 uczniów tamtejszego liceum. Oprócz starosty, towarzyszyli im wicestarosta oraz członek zarządu powiatu. W roli opiekunów pojechały między innymi żona starosty oraz dyrektorka sokólskiego szpitala.

- Skompromitowaliście powiat sokólski na całą Polskę. Nie było chyba portalu, który by o was nie napisał - mówił we wtorek, podczas sesji rady powiatu, radny opozycyjny Mateusz Adaszczyk.

Chodzi o szeroko komentowaną dziesięciodniową wyprawę do Chin, na którą wybrało się 17 uczniów liceum w Sokółce. Razem z nimi poleciała czwórka opiekunów oraz trójka samorządowców. Ci ostatni to starosta Piotr Rećko oraz jego dwaj bliscy współpracownicy: wicestarosta Łukasz Owsiejko oraz członek zarządu Jerzy Białomyzy.

Starosta Piotr Rećko znalazł się w ogniu krytyki
Starosta Piotr Rećko znalazł się w ogniu krytyki
Źródło zdjęcia: TVN24

Radny: wzięto żony, wzięto przyjaciółki

Wśród czwórki opiekunów znalazła się tylko jedna osoba, która jest czynnym nauczycielem - to nauczycielka języka angielskiego. Pozostałe osoby to: dyrektorka szkoły Anetta Zubrzycka, Edyta Rećko - żona starosty, która jest też radną powiatową, oraz Anna Marta Aniśkiewicz - dyrektorka (podległego starostwu) szpitala powiatowego, która również jest radną powiatową.

- Wzięto żony, wzięto przyjaciółki, żeby były opiekunkami. A najlepszym opiekunem jest pedagog, nauczyciel, wychowawca, który uczy tych uczniów - komentował w zeszłym tygodniu przed kamerą TVN24 Mieczysław Baszko, radny powiatowy w Sokółce.

Klatka kluczowa-719968
Mieczysław Baszko: wzięto żony i przyjaciółki, żeby były opiekunkami. A najlepszym opiekunem jest pedagog
Źródło: TVN24

Zamawiali piwo, rozmawiali o tym, że po czerwonym winie boli głowa

Baszko opublikował w swoich mediach społecznościowych film, na którym widać, jak starosta zamawiał w restauracji w Chinach piwo, wcześniej rozmawiając z pozostałymi uczestnikami kolacji o tym, czy po czerwonym winie boli głowa.

"Ciekaw jestem, kto w tym czasie opiekował się młodzieżą szkolną?" - pyta Baszko w dołączonym do filmu poście.

- Przy stole widzimy starostę, jego żonę, wicestarostę oraz dyrektorkę liceum. Film nagrywała dyrektorka szpitala, którą słychać w tle - mówił nam w zeszłym tygodniu Baszko.

Starosta: uczeń wysłał film rodzicom, rodzice radnemu

Starosta Piotr Rećko tłumaczył przed naszą kamerą, że z uczniami została w hotelu dwójka opiekunów, a film został nagrany podczas prywatnej kolacji. Baszko natomiast - jego zdaniem - upubliczniając film zachował się nieetycznie.

- To prywatny film, który przez pomyłkę został wysłany na grupę uczniów, a uczniowie, którzy mają 18 lat udostępnili to rodzicom, a rodzice panu Baszce. A właściwie to jeden uczeń, nie kilku - stwierdził starosta podczas sesji.

Klatka kluczowa-735932
Starosta Piotr Rećko: Mieczysław Baszko w sposób nieetyczny wykorzystał filmik, który od rodziców ucznia
Źródło: TVN24

Starosta o korzyściach ze współpracy z Chińczykami

Starosta Piotr Rećko mówił też radnym, że podpisał w Chinach list intencyjny z dzielnicą Shaxian w mieście Sanming, w prowincji Fujian. Podczas długiej prezentacji opowiadał, że marzy mu się na terenie powiatu budowa terminala kolejowego do przerzutu kontenerowego z Chin, takiego jaki funkcjonuje w Małaszewiczach (Lubelskie).

- Mamy infrastrukturę, której inne regiony musiałyby szukać (chodziło mu o przejście kolejowe w Kuźnicy - przyp. red.) - podkreślał.

Starosta podpisał list intencyjny z dzielnicą Shaxian w mieście Sanming
Starosta podpisał list intencyjny z dzielnicą Shaxian w mieście Sanming
Źródło zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sokółce

Jak dodał, chciałby też stworzyć - w ramach działalności zakładów aktywności zawodowej - sieć restauracji z produktem lokalnym (takimi jak kiszka ziemniaczana), a taka sieć restauracji działa właśnie w dzielnicy Shaxian. Podkreślał też, że pragnie zbudować centrum praktycznego szkolenia strażaków, podobne do tego, które działa również w Shaxian.

Radni nie wiedzieli o wyjeździe

Cytowany wcześniej radny Adaszczyk przekonuje, że być może gdyby radni wiedzieli wcześniej, że członkowie zarządu powiatu wyjadą do Chin i w jakim celu, sprawa miałaby zupełnie inny wydźwięk.

Jak mówi, pytał nawet o to, popierającego starostę przewodniczącego rady powiatu Krzysztofa Krasińskiego. A gdy przewodniczący miał powiedzieć, że on też nie wiedział o wyprawie, Adaszczyk przypomniał, że zgodnie z prawem to wyłącznie rada powiatu może zawierać umowy z takimi podmiotami jak chińskie miasta.

Starosta tłumaczył mu, że podpisał wyłącznie list intencyjny, a o rozpoczęciu współpracy będzie decydowała rada powiatu.

Mówił też, że już 9 grudnia 2025 roku wicestarosta Łukasz Owsiejko opublikował na Facebooku post, w którym była mowa o tym, że rozpoczęły się pierwsze rozmowy dotyczące współpracy ze stroną chińską. A jako że radny Adaszczyk – jak stwierdził starosta - ma w swoich znajomych na Facebooku wicestarostę, musiał widzieć ten post.

Powiatowa spółka jako sponsor

Podczas sesji omawiano również finansowanie wyprawy. Koszt wyjazdu jednej osoby to ponad 11 tysięcy złotych, z czego 5,1 tysięcy złotych trzeba było zapłacić za bilet lotniczy, a resztę między innymi za hotele i przejazdy już na terenie Chin. Wyjazd 17 uczniów i trójki opiekunów sfinansowało, należące do starostwa, Powiatowe Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane w Sokółce. Jak jeszcze w zeszłym tygodniu tłumaczył przed naszą kamerą starosta, to spółka non-profit, która jest również podmiotem ekonomii społecznej.

- Zysk z jej działalności jest w całości przeznaczany na sprawy społeczne - rehabilitację zdrowotną i zawodową osób z niepełnosprawnością, wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, czyli między innymi tego typu wyjazdy studyjne - mówił nam starosta. Potem powtórzył to podczas sesji.

Za bilety samorządowców zapłaciło starostwo, ci zwrócili pieniądze

Jeśli chodzi o trójkę samorządowców oraz dyrektorkę szpitala, za wyjazd do Chin zapłacili z własnej kieszeni.

Jeszcze przed sesją, rzecznik starostwa Rafał Supiński informował nas, że rozliczenia samorządowców wyglądały w ten sposób, że bilety lotnicze (wspomniane po 5,1 tysięcy złotych za osobę) kupiło im starostwo z zastrzeżeniem, że pieniądze te zostaną starostwu zwrócone. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe ponad 6 tysięcy złotych, samorządowcy mieli rozliczyć się z Europejsko-Azjatycką Fundacją Edukacji Biznesowej, która realizowała podczas wyjazdu program edukacyjno-kulturowy.

Zarząd powiatu podjął uchwałę 7 września
Zarząd powiatu podjął uchwałę 7 września
Źródło zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sokółce

Protokół z 7 września, zapłacili 18 września

Rzecznik wysłał nam również protokół z posiedzenia zarządu powiatu z 7 września (dzień przez wyprawą do Chin), podczas którego trójka samorządowców zobowiązała się, że do 19 września zwróci starostwu pieniądze za bilety lotnicze. Protokołu nie ma jeszcze w Biuletynie Informacji Publicznej, ale jak deklarował starosta, wkrótce się tam pojawi. Cała trójka oddała starostwu pieniądze tego samego dnia - 18 września, czyli w dniu powrotu z Chin do Polski. Świadczą o tym wysłane przez rzecznika potwierdzenia przelewów bankowych.

Samorządowcy zobowiązali się, że zapłacą z własnej kieszeni
Samorządowcy zobowiązali się, że zapłacą z własnej kieszeni
Źródło zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sokółce

Natomiast jeśli chodzi o pieniądze, które samorządowcy są winni fundacji, Supiński poinformował nas, że już się z fundacją rozliczyli. Dowodów nam jednak nie wysłał, ale obiecał, że zrobi to, jeśli samorządowcy się na to zgodzą (nie jest to bowiem, jak nam tłumaczy, rozliczenie z podmiotem publicznym jak w przypadku starostwa, ale z fundacją). Rzecznik czeka na razie na zgody na przekazanie potwierdzeń tych przelewów.

Członek zarządu Jerzy Białomyzy mówił podczas sesji, że może pokazać radnym zarówno przelew, który wysłał na rzecz starostwa, jak i na rzecz fundacji. Natomiast starosta Rećko podkreślał, że samorządowcy płacili z własnej kieszeni tylko dlatego, że wyjazd miał "komponent wycieczki", bo oprócz miejsc gdzie odbywały się oficjalne spotkania, wybrano się też do Szanghaju i Pekinu.

Cała trójka przelała pieniądze 18 września
Cała trójka przelała pieniądze 18 września
Źródło zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Sokółce
Klatka kluczowa-735903
Dyrektorka liceum Anetta Zubrzycka: dobór opiekunów jest niezwykle istotną sprawą
Źródło: TVN24

Głos zabrała też dyrektorka szkoły Anetta Zubrzycka, która tłumacząc, dlaczego wybrała na opiekunów dwie osoby spoza szkoły, stwierdziła że Edyta Rećko (żona starosty, przewodnicząca rady rodziców) jest lekarzem stomatologiem i podczas tak długiego wyjazdu niezbędna mogłaby być jej pomoc medyczna. Natomiast mówiąc o Annie Aniśkiewicz (dyrektorce szpitala w Sokółce, która jest mamą dwóch uczniów z pierwszej klasy) wspomniała, że zna ją doskonale i wie jak potrafi zachować się w krytycznych sytuacjach.

Dyrektorka szpitala przelała szkole całą kwotę 11 242 złotych 
Dyrektorka szpitala przelała szkole całą kwotę 11 242 złotych 
Źródło zdjęcia: Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Sokółce

- To jest osoba, która świetnie włada językiem angielskim, a z racji kariery zawodowej świetnie zna funkcjonowanie szkół ponieważ pracowała w starostwie i była pracownikiem wydziału oświaty, a później dyrektorem wydziału spraw społecznych - powiedziała Zubrzycka, zaznaczając że podczas kolejnych wyjazdów również będzie zabierała obie panie.

Dyrektorka szpitala rozliczyła się z wyprawy inaczej niż samorządowcy. Nie zwracała pieniędzy ani starostwu ani fundacji, ale przelała całą kwotę 11 242 zł na konto liceum. Zrobiła to już 4 września, czyli cztery dni przed wyjazdem. Dyrektorka szkoły, jeszcze przed sesją, wysłała nam potwierdzenie przelewu.

Źródło: Tomasz Mikulicz
Udostępnij:
Tagi:
PodlaskieSamorząd terytorialnyEdukacja
Czytaj także:
FlyDubai
"Zapobiegnięto katastrofie o ogromnych rozmiarach". Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot
Świat
Kosiniak
Szef MON o stałej bazie USA: dzisiaj rano otrzymałem informację od ambasadora
Polska
Rada miasta Krakowa
Kiedy ślubowanie nowego prezydenta Krakowa? Padła konkretna data
WYBORY W KRAKOWIE
trump literowka
"To absurdalne, że nikt nie zauważył tej literówki"
Świat
Ciągnik był zdezelowany a kierujący pijany
Popękane opony, brak szyb i lusterek, a kierowca pijany
Trójmiasto
TANKOWANIE paliwo stacja
Dwa kluczowe zagrożenia rosnących cen paliw. "Nie ma elektrycznych czołgów"
BIZNES
W sprawie śmierci harcerza oskarżone są dwie osoby
15-latek zginął, gdy zdobywał harcerską sprawność. Jedna rozprawa i koniec procesu
Poznań
Motocyklista uderzył w bariery
Motocyklista uderzył w bariery ochronne, nie żyje 19-letnia pasażerka
Katowice
1 godz 3 min
Donald Tusk, Karol Nawrocki
"Większość polityków nie ma pojęcia". Ważna ustawa na biurko prezydenta
Podcast polityczny
Trump: uwielbiam Polskę, ma też dobrego prezydenta
Trump i pytanie o stałą bazę wojskową w Polsce. Tak odpowiedział
Świat
Małgorzata Gowin
Nie żyje Małgorzata Gowin. Zostawiła pożegnalną wiadomość
Polska
17-latek został aresztowany
17-latek wysiadł z pociągu i został zatrzymany
Rzeszów
imageTitle
Polska - Rumunia w Lidze Narodów. Kiedy i o której godzinie mecz?
EUROSPORT
Do prokuratury doprowadzono 31-latkę
Koszmar ośmiolatka w rodzinie zastępczej. Był bity kijem i wyganiany z domu
Łódź
Po 18 latach policjanci wskazali podejrzanego
Ślady z taśmy wskazały zabójcę. Wnuk ofiary zatrzymany po 18 latach
Poznań
Jezioro Gurudongmar w Himalajach
Są pomijane, a mogą pełnić kluczową rolę dla klimatu
METEO
zakupy, sklep, paragon, koszyk, ceny
Nowe dane o inflacji w Polsce. "Wyraźny wzrost cen paliw"
BIZNES
imageTitle
Zabrakło mocy. Kawa za burtą w Pekinie
EUROSPORT
Polska poderwała myśliwce
Atak Rosji na Ukrainę. Był alert RCB i poderwane samoloty
Polska
Protesty w Madrycie
Rośnie liczba protestujących. "Nie mamy gdzie mieszkać"
BIZNES
Mężczyzna został aresztowany, grozi mu do ośmiu lat więzienia
Groził partnerce bronią, padł strzał
Lublin
plecak survival shutterstock_2612749861
Połowa Polaków gotowa do ewakuacji w pół godziny. Nowy sondaż
Polska
Mężczyźni kradli bydło w Niemczech i specjalnie przystosowaną ciężarówką przywozili do Polski
Kradli bydło Niemczech i przewozili do Polski
Wrocław
Pasażerowie na stacji Warszawa Wileńska
Uszkodzony kabel urządzeń sterowania, drugi dzień utrudnień na kolei
WARSZAWA
imageTitle
Media: dwukrotny mistrz NBA aresztowany
EUROSPORT
komputer laptop shutterstock_2558746171
Odmowa dla Izraelczyka. Powodem "względy bezpieczeństwa"
BIZNES
18-latkowi grozi 20 lat więzienia
Dwie osoby ciężko ranne, 18-latkowi grozi 20 lat więzienia
Wrocław
Piąty pasażer podróżował w bagażniku
Pasażer w bagażniku. 18-latek stracił prawo jazdy
Poznań
Wypadek (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzył w latarnię, jedna osoba nie żyje
WARSZAWA
Deszczowa aura we wtorek 29 września w Tokio
Rekordowy wrzesień. Takiej serii nie zanotowano od ponad wieku
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica