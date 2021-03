Zdziczałe psy urządziły "polowanie" na młodego jelenia

We wtorek (16 marca) tuż przed godziną 7 do Nadleśnictwa Żednia (Województwo Podlaskie) zadzwoniła poruszona mieszkanka wsi Sokole, która zaalarmowała o zdziczałych psach atakujących sarnę. Stwierdziła, że wycieńczone zwierzę znalazło schronienie w zbiorniku wodnym na skraju wsi. I od godziny przebywa w lodowatej wodzie, a psy nie pozwalają mu na ucieczkę.

"Psy miałyby łatwy dostęp do ofiary"

Trzy psy na widok człowieka szybko uciekły. Jeleń po chwili odpoczynku wydostał się o własnych siłach na brzeg i poszedł do lasu.

- Po dokonaniu oględzin okazało się, że psy urządziły w tym miejscu polowanie. Odłączyły od chmary jeleni cielaka, którego następnie zagnały w kierunku zbiornika wodnego. Cienki lód zarwał się pod zwierzęciem. Kwestią czasu było wychłodzenie i śmierć młodego jelenia. Psy, które same nie dałyby rady go uśmiercić, miałyby w ten sposób łatwy dostęp do ofiary – opowiada nadleśniczy.