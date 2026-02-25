Sochonie (woj. podlaskie) Źródło: Google Earth/tvn24.pl

O sprawie jako pierwsze poinformowało Polskie Radio Białystok. W artykule na stronie rozgłośni czytamy, że pod wiaduktem drogowym w miejscowości Sochonie w gminie Wasilków mieszkańcy znaleźli listy, które miały trafić do odbiorców z białostockiego osiedla Nowe Miasto.

Można było odczytać adresy, nazwiska, numery PESEL

"Znaleziona korespondencja to w większości przesyłki z banków, ZUS-u i Wojskowego Biura Emerytalnego w Białymstoku. Chociaż nadpalone, mokre i brudne, to z łatwością można odczytać do kogo i pod jaki adres były wysłane" – donosi radio.

Część kopert była otwarta. Na śniegu leżały też druki PIT z rozliczeniem za ubiegły rok. Z korespondencji można łatwo odczytać nie tylko adresy i nazwiska, ale również numery PESEL i wysokość wynagrodzenia, jakie otrzymały dane osoby w ubiegłym roku.

Poczta Polska: incydent całkowicie niezgodny z obowiązującymi standardami

Biuro prasowe Poczty Polskiej informuje, że zaraz po tym jak wpłynęło zgłoszenie, pracownicy przeszukali wskazany teren i odnaleźli kilkadziesiąt zniszczonych przesyłek.

"Z ustaleń wynikało, że mieliśmy do czynienia z incydentem całkowicie niezgodnym z obowiązującymi w naszej firmie standardami" – czytamy w mailu z biura prasowego.

Sprawa została zgłoszona do organów ściągania i jest, we współpracy z nimi, szczegółowo wyjaśniana.

"Osoba odpowiedzialna za incydent została zwolniona z pracy" – informuje poczta.

Biuro prasowe przeprasza klientów za zaistniałą sytuację i deklaruje, że w przypadku jakichkolwiek problemów dotyczących klientów, zadba o to, aby zostały one "szczegółowo wyjaśnione i rozliczone".

Wszczęto śledztwo

Młodszy aspirant Jakub Żukowski z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku mówi nam, że śledztwo prowadzone jest w kierunku art. 268 paragraf 1 Kodeksu karnego (chodzi o utrudnianie osobie uprawnionej zapoznania się z informacją, za co grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności do dwóch lat).

- Prowadzimy czynności i zbieramy materiały – zaznacza policjant.

Na razie nie wiadomo, czy - były już - pracownik poczty sam wyrzucił i podpalił listy, czy może np. ktoś mu je ukradł, a on tego nie zgłosił.

- Śledztwo jest jeszcze na wstępnym etapie – podkreśla mł. asp. Żukowski.

Specjalista: sprawą z pewnością zajmie się Urząd Ochrony Danych Osobowych

Oprócz odpowiedzialności karnej, w tej sprawie w grę wchodzi również odpowiedzialność cywilna.

- To nie jest tak oczywiste, jak mogłoby się wydawać, że konsekwencje poniesie wyłącznie Poczta Polska – komentuje specjalista do spraw ochrony danych osobowych Piotr Czubaty.

Przepisy są bowiem tak skonstruowane, że odpowiedzialność rozpoczyna się od administratora danych, czyli np. pracodawcy, który wysłał pracownikowi druk PIT za pośrednictwem poczty.

- Następnie odpowiedzialność ponosi Poczta Polska oraz konkretny pracownik tejże. Pracodawca też, zamiast wysyłać druk pocztą, mógł na przykład wysłać go za pośrednictwem kuriera lub też zaszyfrowanym mailem. Urząd Ochrony Danych Osobowych, który z pewnością zajmie się tą sprawą, będzie to wszystko sprawdzał. Zbada chociażby, czy pracodawca dobrze wybrał pośrednika, czy pracownik Poczty Polskiej był przeszkolony w zakresie ochrony danych osobowych i tak dalej – wyjaśnia Czubaty.

- Szkoda jest ewidentna. Doszło do ujawnienia wrażliwych informacji. Osoby takie powinny jak najszybciej zastrzec swoje numery PESEL oraz włączyć alerty BIK (to usługa Biura Informacji Kredytowej, dzięki której otrzymujemy powiadomienia o próbach wyłudzenia na nasze dane kredytów lub pożyczek – przyp. red.).

Podkreśla też, że trzeba być czujnym, jeśli chodzi o odbieranie telefonów od osób, które przedstawią się np. jako pracownicy banku.

