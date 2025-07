Wjechał na przejazd, w auto uderzył pociąg. Kierowca nie przeżył

Kierowca samochodu osobowego nie żyje Źródło: PSP Łomża

Jak przekazuje nam młodszy brygadier Paweł Leszczyński, zastępca komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Łomży, auto kierowane przez mężczyznę z powiatu łomżyńskiego wjechało na niestrzeżony przejazd kolejowy i zostało uderzone przez nadjeżdżający pociąg Polregio z Ostrołęki do Białegostoku. - Pociąg składał się z jednego wagonu, w którym podróżowało 44 pasażerów. Nikt z nich nie ucierpiał - przekazuje strażak.

Bardzo poważne obrażenia odniósł kierujący samochodem osobowym. Po wypadku służby przeprowadziły reanimację, która niestety nie przyniosła rezultatu.

💢 Zderzenie samochodu osobowego z pociągiem pasażerskim w m. Śniadowo. Pociągiem podróżowało 44 osoby, samochodem osobowym kierowca 🚗💥🚂



Służby na miejscu 🚒🚑🚓

Badanie przyczyn

- Na miejscu pracowały trzy zastępy straży. Ruch pociągów został wstrzymany - Leszczyński.

Obecni na miejscu policjanci zabezpieczali ślady, na podstawie których będzie potem odtwarzany przebieg tragicznego wypadku.

- Wszystko wskazuje na to, że kierujący volkswagenem 77-letni mieszkaniec powiatu łomżyńskiego nie zastosował się do znaku "stop" i doprowadził do wypadku - informuje aspirant sztabowy Karolina Wojciekian z łomżyńskiej policji.