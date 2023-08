W wypadku zginęły cztery osoby, w tym dzieci. Prokuratura wszczęła śledztwo

Na drodze wojewódzkiej 673 w miejscowości Słomianka (woj. podlaskie) zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Prokuratura Rejonowa w Sokółce wszczęła śledztwo w sprawie wypadku. Zginęli dziadkowie i dwie wnuczki. Tymczasem władze Dąbrowy Białostockiej chcą, by na fragmencie trasy, o której mowa został wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości.

Prokuratura zbiera dowody, m.in. czeka na wyniki sekcji. W tego typu śledztwach zwykle powoływani są biegli z zakresu ruchu drogowego i do zbadania stanu technicznego pojazdów, które uczestniczyły w wypadku.

Doszło do niego w sobotę, 12 sierpnia ok. godz. 17.

Zgodnie ze wstępnymi ustaleniami, 63-latek nie ustąpił pierwszeństwa

Po zderzeniu oba auta dachowały i wpadły do rowu.

Ofiary śmiertelne to 63-letni kierowca audi oraz - podróżujące z nim - 59-letnia kobieta i dwie dziewczynki w wieku dziewięć i 15 lat. Do szpitala trafiła jeszcze jedna nastolatka, która również podróżowała w audi oraz kierowca lexusa.

Słomianka. Zginęli dziadkowie i dwie wnuczki

- Zaplanowano czynności procesowe zmierzające do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, w tym sekcje zwłok zmarłych - dodaje prokurator.

Ani policja, ani prokuratura nie podają bliższych danych dotyczących ofiar i ich pokrewieństwa. Z informacji podawanych przez bliskich ofiar wynika, że w wypadku zginęli dziadkowie i ich dwie wnuczki. Trzecia z nich trafiła do szpitala.

Jest pomysł na wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości

Jak natomiast informuje Radio Białystok, władze Dąbrowy Białostockiej chcą, by na fragmencie trasy Sokółka - Dąbrowa Białostocka został wprowadzony odcinkowy pomiar prędkości.

"Wydaje mi się, że na tej drodze jest problem z prędkością, która jest rozwijana dzięki długiej prostej. Będę apelował do odpowiednich służb, aby na tej długiej prostej - od skrętu do Sidry, a nawet dalej - postawić odcinkowy pomiar prędkości. To jest pewne rozwiązanie tego tematu" - powiedział w rozmowie z Radiem Białystok burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.