Jedna z najciekawszych atrakcji Podlasia do remontu

Podlaskie rozlewiska Narwi są chętnie odwiedzane przez turystów. Wciąż jednak nie można korzystać z całości drewnianej kładki, która rozciąga się na tym malowniczym terenem. Wejdziemy na nią od strony Śliwna, ale niestety nie dotrzemy do Waniewa.

Rozpięta nad rozlewiskami rzeki Narew i łącząca Śliwno z Waniewem kładka to jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych Podlasia. Pozwala z bliska obserwować bagienne tereny bez konieczności używania łodzi czy kajaka.

- Kładka cieszy się ogromną popularnością. Turyści, którzy się do nas zgłaszają, stale o nią pytają. To idealne miejsce na wyciszenie się na łonie przyrody. Spacerując wśród rozlewisk można zaobserwować chociażby dzikie kaczki, czaple i żurawie – mówi Damian Paszko z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białystoku.

Zaznacza też, że z okolic Waniewa i Śliwna blisko jest do Tykocina i Choroszczy. - W tej pierwszej miejscowości można podziwiać synagogę, zamek i barokowy kościół, a także skosztować potraw kuchni żydowskiej. Natomiast w Choroszczy najciekawszy jest, niedawno zresztą pięknie odrestaurowany, letnia rezydencja Branickich – podkreśla.

Bezpiecznie spacerować można obecnie na 1050-metrowej, wyremontowanej w 2018 roku, części kładki należącej do Narwiańskiego Parku Narodowego. Wejdziemy na nią od strony Śliwna, ale niestety nie dotrzemy do Waniewa.

"Kładka została wykonana z drewna olchowego. Deski przegniły"

Uniemożliwia to zły stan techniczny około 200-metrowego odcinka należącego do gminy Sokoły. Teoretycznie moglibyśmy starać się pokonać rozlewiska bez korzystania z kładki, ale obecny poziom wody na to nie pozwala.