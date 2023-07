Wracają do badania "mogiły Chrobrego". Podejrzewają, że usypać ją mogli Scytowie lub Sarmaci. "To byłaby sensacja"

Usypali go żołnierze króla Bolesława Chrobrego, a może żołnierze wojsk napoleońskich? Czy jest to jednak "mogiła gockich księżniczek"? Negatywnie na te wszystkie pytania odpowiadają archeolodzy, którzy w sierpniu znów będą badać kurhan w Ślipczu (woj. lubelskie), zwany przez miejscowych "mogiła Chrobrego". Brana pod uwagę jest teza, że mogły ją usypać koczownice ludy ze Wschodu. Jeśli tak, byłby to pierwszy taki kurhan odkryty w Polsce.

- Oczywiście ten kurhan nie ma nic wspólnego z pierwszym królem Polski, jednak wśród miejscowych zwykło się nazywać go właśnie "mogiłą Chrobrego". Owszem wojska Chrobrego mogły w 1018 roku tędy przechodzić w drodze na Ruś Kijowską i w drodze powrotnej, ale ani w kurhanie nie spoczywa król, ani kurhan nie został usypany w XI wieku. Nie usypali go też żołnierze wojsk napoleńskich, którzy w 1812 roku wracali z nieudanej wyprawy na Moskwę, bo i takie tezy pojawiają się w ustnych przekazach - mówi Wiesław Koman, archeolog z zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie.

Archeolog: gdyby wyszło, że usypali go Scytowie lub Sarmaci byłaby sensacja

- Tyle że żaden lud, który zamieszkiwał wtedy Kotlinę Hrubieszowską nie budował już w tamtym okresie kurhanów. Możliwe więc, że został on wzniesiony przez koczownicze ludy ze wschodu – Scytów lub Sarmatów. Jeśli udałoby się nam to potwierdzić, wywołałoby to niemałą sensację, bo byłby to pierwszy kurhan tych plemion odkryty w Polsce – mówi dr hab. prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Barbara Niezabitowska-Wiśniewska, która kieruje badaniami.