Śledztwo w sprawie fałszywych alarmów na kolei. Podlaska policja: Policjant usłyszał zarzuty. Wszczęto postępowanie dyscyplinarne

Śledztwo w sprawie wszczęcia fałszywego alarmu prowadzone jest przez Podlaski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku. Jak przekazało w komunikacie wysłanym do redakcji tvn24.pl biuro prasowe Prokuratury Krajowej, na obecnym etapie nie informuje o szczegółach sprawy - jak czytamy - "z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego oraz wykonywane i planowane czynności procesowe".

Odniósł się przy tym do faktu, że około dwóch godzin po zatrzymaniu mężczyzn w Białymstoku, doszło do kolejnego incydentu związanego z nadaniem sygnału radio-stop. W Lubinie i Raszówce sygnał nakazujący zatrzymanie się otrzymały dwa składy osobowe oraz lokomotywa.

- Może to oznaczać, że mamy do czynienia z szerszym, skoordynowanym procederem. Sprawa utrudnień na kolei pozostaje przedmiotem naszego najwyższego zainteresowania. Na tym etapie nie mamy podstaw, żeby przekazywać informacje wskazujące, że problemy pojawiają się z inspiracji obcego państwa. Sytuacja geopolityczna nakazuje nam jednak dokładne zbadanie, kto może stać za takimi incydentami - przekazał Stanisław Żaryn.

Zaznaczył, że według jego wiedzy, problemy związane z nieuprawnionym nadawaniem sygnału radio-stop pojawiały się już w przeszłości. - Nie jest to zdarzenie nowe na polskiej kolei, ale to nie zmienia faktu, że sprawa wymaga natychmiastowego wyjaśnienia - kończy Żaryn.

Jeden z zatrzymanych to policjant

Stacja RMF FM podała w poniedziałek po południu, że z ustaleń dziennikarzy wynika, iż jeden z zatrzymanych w niedzielę mężczyzn jest policjantem. Tych informacji oficjalnie nie chciała potwierdzać prokuratura. Na nasze pytanie śledczy ponownie zaznaczyli, że "na obecnym etapie nie udzielają bliższych informacji co do przedmiotu i zakresu prowadzonego śledztwa". Doniesienia o tym, że jeden z zatrzymanych jest funkcjonariuszem policji potwierdzili też informatorzy, z którymi rozmawiał Robert Zieliński, dziennikarz śledczy tvn24.pl.

- Funkcjonariusz policji jest właścicielem lokalu, w którym doszło do zatrzymania. W momencie ujęcia, obaj mężczyźni pili alkohol. Czynności z ich udziałem będzie można wykonać dopiero wtedy, kiedy w pełni wytrzeźwieją - informował Robert Zieliński.

Zabezpieczony sprzęt krótkofalarski

Do zatrzymania mężczyzn - jak przekazał wcześniej podinspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku - doszło około godziny 13 w jednym z białostockich mieszkań.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, obaj zatrzymani mają polskie obywatelstwo. Pytania dotyczące działań śledczych w tej sprawie skierowaliśmy do biura prasowego Prokuratury Krajowej. Na odpowiedzi na nasze pytania jeszcze czekamy.

Tusk: Polacy chcą wiedzieć, co tak naprawdę się stało

Do sprawy odniósł się też na portalu X (uprzednio Twitter) lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. "W ostatnich dniach doszło do poważnych incydentów kolejowych. W sprawie tych prowokacji są pierwsi zatrzymani. Czy prawdą jest, że wśród nich jest policjant z Wydziału Techniki Operacyjnej? Na czyje polecenie działał? Polacy chcą wiedzieć, co tak naprawdę się stało!" - napisał.