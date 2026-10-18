Białystok Żołnierze zauważyli na jezdni ciało mężczyzny. Śledczy ustalają, co się stało Tomasz Mikulicz |

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Przejeżdżający tamtędy żołnierze zauważyli na jezdni w miejscowości Skieblewo w powiecie augustowskim ciało mężczyzny - mówi młodszy aspirant Agnieszka Ulman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Zgłoszenie wpłynęło w piątek po godzinie 21. - Trwają ustalenia, co się stało - zaznacza policjantka.

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Prawdopodobnie ktoś go potrącił

Na miejscu były też dwa zastępy strażaków.

- 46-letni mężczyzna został prawdopodobnie potrącony przez kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia - mówi młodszy brygadier Paweł Bukrejewski z Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.

Akcja na miejscu zakończyła się przed godziną 2 w nocy.