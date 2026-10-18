Żołnierze zauważyli na jezdni ciało mężczyzny. Śledczy ustalają, co się stało
- Przejeżdżający tamtędy żołnierze zauważyli na jezdni w miejscowości Skieblewo w powiecie augustowskim ciało mężczyzny - mówi młodszy aspirant Agnieszka Ulman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
Zgłoszenie wpłynęło w piątek po godzinie 21. - Trwają ustalenia, co się stało - zaznacza policjantka.
Prawdopodobnie ktoś go potrącił
Na miejscu były też dwa zastępy strażaków.
- 46-letni mężczyzna został prawdopodobnie potrącony przez kierowcę, który uciekł z miejsca zdarzenia - mówi młodszy brygadier Paweł Bukrejewski z Komendy Powiatowej PSP w Augustowie.
Akcja na miejscu zakończyła się przed godziną 2 w nocy.
Źródło: tvn24.pl