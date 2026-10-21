Białystok Na jezdni leżało ciało mężczyzny. Podejrzanego o potrącenie i ucieczkę zatrzymali na granicy Oprac. Tomasz Mikulicz |

Skieblewo. Policja zatrzymała podejrzanego o śmiertelne potrącenie i ucieczkę z miejsca zdarzenia Źródło wideo: Podlaska Policja Źródło zdj. gł.: KPP Augustów

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W piątek po godzinie 21 żołnierze jadący trasą ze Skieblewa do Lipska w powiecie augustowskim zauważyli leżące na jezdni ciało mężczyzny.

Od razu pojawiło się podejrzenie, że 46-letni mieszkaniec gminy mógł zostać potrącony przez samochód, którego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.

Grozi mu do 20 lat więzienia Źródło zdjęcia: KPP Augustów

Zatrzymali go na przejściu granicznym

"Sprawą zajęli się augustowscy kryminalni. Policjanci ustalili, jaki pojazd brał udział w zdarzeniu i kto nim kierował. Informacje o podejrzanym 41-latku przekazano odpowiednim służbom w całym kraju" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Już następnego dnia obywatel Ukrainy został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na przejściu granicznym z Ukrainą w województwie podkarpackim.