Na jezdni leżało ciało mężczyzny. Podejrzanego o potrącenie i ucieczkę zatrzymali na granicy
W piątek po godzinie 21 żołnierze jadący trasą ze Skieblewa do Lipska w powiecie augustowskim zauważyli leżące na jezdni ciało mężczyzny.
Od razu pojawiło się podejrzenie, że 46-letni mieszkaniec gminy mógł zostać potrącony przez samochód, którego kierowca uciekł z miejsca zdarzenia.
Zatrzymali go na przejściu granicznym
"Sprawą zajęli się augustowscy kryminalni. Policjanci ustalili, jaki pojazd brał udział w zdarzeniu i kto nim kierował. Informacje o podejrzanym 41-latku przekazano odpowiednim służbom w całym kraju" - czytamy w komunikacie na stronie Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.
Już następnego dnia obywatel Ukrainy został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na przejściu granicznym z Ukrainą w województwie podkarpackim.
Źródło: tvn24.pl