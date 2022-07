W zbożu znaleziono ciało. Mężczyzna został zaatakowany prawdopodobnie przez te same psy, które zagryzły rowerzystę

czytaj dalej

Sześć amerykańskich myśliwców F-22A Raptor przyleci w przyszłym tygodniu do bazy w Łasku pod Łodzią. Raptor to myśliwiec przewagi powietrznej zaliczany do piątej generacji po drugiej wojnie światowej. Został stworzony po to, by zwalczać lotnictwo przeciwnika, ale z powodzeniem może wykonywać inne zadania jak na przykład niszczenie celów na ziemi. Co potrafi F-22A Raptor?