Porsche uderzyło w ciężarówkę, zginęły trzy osoby. Prokuratura o śledztwie

Do wypadku na drodze ekspresowej S8 z Warszawy do Białegostoku doszło wczesnym rankiem 29 stycznia na jezdni w kierunku Białegostoku, na wysokości miejscowości Sikory Pawłowięta (Podlaskie). Z nieustalonych na razie przyczyn porsche na łomżyńskich numerach rejestracyjnych uderzyło w tył naczepy ciężarówki . Do wypadku doszło na prawym pasie jezdni, samochody jechały w tym samym kierunku. Ofiary wypadku to mężczyźni w wieku 28, 35 i 36 lat, mieszkańcy powiatów: białostockiego i łomżyńskiego. Policja informowała (co potwierdziły też wstępne wyniki sekcji zwłok), że jadący porsche nie mieli zapiętych pasów bezpieczeństwa. Jedna z ofiar to 36-letni działacz PSL z regionu, szef struktur ludowców w powiecie łomżyńskim Tomasz Jakacki. W wypadku zginął też 35-letni lekarz ze szpitala w Łomży.

Śledztwo trwa. Zbierają opinie, kluczowa będzie ta z zakresu ruchu drogowego

- Trwa gromadzenie tego materiału, spływają do nas sukcesywnie materiały z czynności, które zleciliśmy do przeprowadzenia. Natomiast kluczowym dowodem w sprawie będzie opinia biegłego z zakresu ruchu drogowego, a będzie ona wydana wtedy, gdy już będzie cały materiał dowodowy - powiedział w piątek PAP szef wysokomazowieckiej prokuratury Grzegorz Eryk Kryszpin. Śledczy liczą na to, że w ciągu kilku tygodni biegły będzie mógł rozpocząć pracę, tzn. że prokuratura będzie dysponowała pełnym materiałem dowodowym, w tym innymi zleconymi opiniami. Kryszpin dodał, że opinia z zakresu ruchu drogowego "zamknie klamrą" postępowanie. - Tam będziemy mieli i opis tego zdarzenia według biegłego, jak to wyglądało, kto był odpowiedzialny za spowodowanie tego zdarzenia drogowego (...) i to będzie rzutowało na to, jaką decyzją merytoryczną zostanie zakończone to postępowanie - powiedział. Zaznaczył, że obecne ustalenia nie różnią się w znacznej mierze od początkowych.