Otwarto pierwszą w Polsce galerię sztuki nowoczesnej na wsi. "Przed wiekami swoje dzieła pisał tu Mikołaj Rej"

W Siennicy Różanej (woj. lubelskie) otwarty został Dwór Sztuki. Czyli pierwsza w kraju galeria sztuki nowoczesnej na terenie wiejskim, która prowadzona jest przez samorząd. Na wystawie stałej prezentowane są prace Janusza Jutrzenki Trzebiatowskiego. Placówka chce też ściągać tu artystów, zapewniając im miejsce do pracy. Galeria mieści się w budynku z przełomu XVIII i XIX wieku, który został wzniesiony w miejscu dworu, w którym przed wiekami mieszkał Mikołaj Rej.

- Choć Mikołaj Rej urodził się w Żurawnie pod Haliczem na Rusi Czerwonej, to przez większą część swojego życia mieszkał tutaj - mówi Agnieszka Poźniak, dyrektorka Centrum Kultury w Siennicy Różanej.

Pierwsza w Polsce taka publiczna instytucja

Mieszkał tu też marszałek Sejmu Mikołaj Sienicki

Nieco mniej znanym mieszkańcem drewnianego dworu był Mikołaj Sienicki, żyjący w XVI wieku, wieloletni marszałek Sejmu, który przyczynił się do uchwalenia w 1573 roku konfederacji warszawskiej, zapewniającej szlachcie swobodę wyznania.

W drugiej połowie XVIII wieku ziemie te kupił niejaki Wojciech Poletyło herbu Trzywdar (czasem Poletyłło od nazwy rodowej wsi Poleteyłły), który "w 1800 roku uzyskał od cesarza Austrii dziedziczny tytuł hrabiowski". To właśnie on na przełomie XVIII i XIX wieku wybudował murowany dwór, który przetrwał do naszych czasów.