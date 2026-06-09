Zderzenie wojskowej ciężarówki i czterech osobówek
Do poważnego wypadku doszło we wtorek (9 czerwca) około godziny 10 na drodze krajowej numer 19 w Siemiatyczach. Jak informuje młodszy inspektor Tomasz Krupa, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w zdarzeniu uczestniczyła wojskowa ciężarówka oraz cztery samochody osobowe.
– Wstępne ustalenia wskazują, że pojazd ciężarowy uderzył w poprzedzające samochody osobowe – przekazał rzecznik podlaskiej policji. W wyniku zderzenia jedna osoba została przetransportowana do szpitala. Na ten moment nie ma informacji o jej stanie zdrowia. Policja nie potwierdza również, by wśród uczestników wypadku były dzieci.
Jak poinformował dyżurny Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Strażacy zabezpieczyli teren zdarzenia i usuwali jego skutki. Jeden z zastępów zakończył już działania i wrócił do jednostki.
Funkcjonariusze ustalają dokładne okoliczności i przyczyny wypadku. Ruch w miejscu zdarzenia może być utrudniony.